Els personatges de l’advent
Aquests dies, molta gent visita el nostre país. Estem en vetlles de Nadal, tenim neu, uns dies de festa al país veí... tot ajuda a portar-nos visitants.
Dos dies de festa seguits, diumenge i dia de la Immaculada, que la litúrgia ens presenta els personatges que ens acompanyen en aquest temps d’Advent: Isaïes, Joan Baptista i la Verge Maria.
A Isaïes el llegim gairebé cada dia preparant el Nadal. És un profeta que visqué set-cents anys abans de Jesucrist, però que la revelació divina li feu veure els trets definitoris del temps del Messies. La seva visió profètica ens el presenta com un rebrot de la nissaga de David. I estarà ple de l’Esperit del Senyor: saviesa i enteniment, consell i valentia, coneixement i pietat.
La mare. Qui més que ella podia esperar delerosa el naixement
Aquests atributs el porten a judicar amb rectitud i lleialtat, no per les aparences sinó amb raó a favor dels pobres del país.
Dirà que una noia verge tindrà un fill. El seu naixement no és fruit del voler dels homes sinó de la iniciativa de Déu. El seu nom: Emmanuel vol dir «Déu és amb nosaltres».
Escoltarem el profeta Isaïes tots aquests dies fins a arribar a Nadal. I aquell dia llegirem un anunci revelador: «El poble que avançava a les fosques ha vist una gran llum». Nadal serà la llum.
Un altre personatge és Joan Baptista. Avui ens el presenta Mateu en el seu evangeli. Com els profetes dels temps passats, anava vestit amb una capa de pèl de camell cenyit a la cintura amb una pell. Menjava fruits del camp. I ens diu d’ell que era «una veu que crida en el desert».
El seu missatge molt curt: «Convertiu-vos que el Regne de Déu és a prop». Era condescendent amb la gent del poble, que es penedien i es feien batejar per ell en el Jordà. Però molt dur amb els fariseus i saduceus que l’anaven a veure per simple curiositat o xafarderia. Els increpava amb to agre: «Cria d’escurçons», no feu comèdia, demostreu amb obres que us voleu convertir.
Un dia fou el mateix Jesús qui l’anà a veure i Joan el batejà en el Jordà.
L’altre personatge és la Verge Maria, la mare. Qui més que ella podia esperar delerosa el naixement del seu fill, anunciat per l’àngel i que era el mateix Fill de Déu que ella engendrava en el seu si.