La nostra relació amb el temps és fascinant. Des de petits hem après quins són els dies de la setmana, els mesos, els anys, el sistema horari... Amb aquests coneixements podem situar els esdeveniments en el temps, en aquesta realitat intangible, fugissera. Hi ubiquem els fets concrets. És fascinant. Quan el gran sant Agustí en el llibre de Les Confessions es pregunta què és el temps i escriu: “Si ningú no m’ho demana, ho sé; si haig d’explicar-ho al qui m’ho demana, no ho sé”.
Gràcies als nostres calendaris, dividint el temps en seccions, ens resulta fàcil situar un esdeveniment en el passat o preveure allò que esperem realitzar en un futur.
L’organització d’aquests calendaris depèn de cada univers cultural. Moltes cultures tenen el seu propi calendari encara que principalment els calendaris (lunars i solars) que actualment s’utilitzen en el món són bàsicament el gregorià, el jueu, l’islàmic, l’hindú, el xinès, el julià i el persa.
El nostre calendari gregorià ens serveix també per organitzar les nostres activitats. Per això encara som capaços de crear uns calendaris dins d’aquest calendari gregorià per confeccionar, per exemple, el calendari laboral, el calendari esportiu, el calendari escolar, el calendari del pagès, el calendari litúrgic, etc.
En aquest darrer calendari em vull referir perquè avui ens situem en el darrer diumenge d’aquest calendari que organitza les celebracions litúrgiques. El cloem amb la Solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món i el comencem amb el primer diumenge d’Advent, que enguany s’escaurà el trenta de novembre.
Aquest calendari litúrgic és l’ordenació bàsicament de totes les celebracions del misteri de Crist i dels sants i també de totes aquelles celebracions que són pròpies de cada diòcesi o de cada família religiosa.
Tornarem a començar un nou any litúrgic, amb el seu calendari de celebracions, algunes amb dates fixes i d’altres de mòbils. Les celebrarem de nou, si Déu vol. Tornaran a ser les mateixes festes i celebracions, però potser les celebrarem d’una manera diferent perquè el temps que no s’atura tampoc ens ha deixat a nosaltres ancorats en el passat. El nou calendari ens convidarà a viure-les en el nostre present personal.