2.833 participants a la 14a Setmana de Cinema Espiritual
Hem celebrat la Setmana de Cinema Espiritual, orientada especialment als infants i joves, i també oberta al públic adult en general, del 3 al 7 de novembre –hi han participat 2.833 persones–. Aquesta ha estat la catorzena edició d’una convocatòria de formació i transmissió de valors a través del llenguatge del cinema, amb la implicació de mestres i professors, especialment dels de religió dels diferents sistemes educatius del Principat. L’activitat ha comptat amb el suport dels cinemes del centre comercial Illa Carlemany, d’Escaldes-Engordany, i ha estat organitzada per la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell.
Aquest repte, que va començar fa catorze anys, acull cada vegada més infants i joves. El “Cinema Espiritual – cinema amb valors” té la vocació de ser una porta a un temps de reflexió i de redescobriment per als infants i adolescents. Aquesta activitat s’adreça a tots els alumnes de cinquè i sisè de primera ensenyança o primària i als alumnes de secundària i batxillerat, no només als inscrits a l’assignatura de religió. Es vol que sigui una activitat d’educació en valors oberta a tothom.
És remarcable la implicació dels mestres i professors de religió dels diferents sistemes educatius del Principat d’Andorra, i té una especial importància la difusió de la iniciativa en els claustres. Amb l’editorial Edebé s’edita el material educatiu, en format paper i digital, amb què es treballa amb els infants i joves abans i després de veure la pel·lícula.
Les projeccions s’han fet als cinemes del centre Illa Carlemany, en horari escolar matinal, a excepció de la pel·lícula per al públic adult Bonhoeffer, que es va projectar el dilluns 3 de novembre a les 20 hores. L’entrada era gratuïta per a totes les sessions, i el Bisbat d’Urgell s’ha encarregat del transport dels escolars.
El cicle vol explicar que, més enllà del cinema religiós, la imatge audiovisual i el cinema s’obren a la dimensió transcendent de l’antropologia. Mentre que el cinema religiós inclou aquelles pel·lícules que tracten personatges, temes, relats o institucions directament religioses, el cinema espiritual aprofundeix en l’expressió de la preocupació religiosa, filosòfica, estètica i social des d’una perspectiva humanista que permet reconèixer, d’una manera explícita o implícita, en el misteri de l’ésser humà, el misteri de Déu.
S’han triat quatre pel·lícules per oferir diferents mirades i arribar a públics diversos. Són films de gran qualitat i molt bona crítica en el moment de la seva estrena:
Campeón (Holanda, 2022), per als alumnes de tercer cicle de primària.
Alas Blancas (EUA, 2023), per als alumnes de primer cicle de secundària.
La historia de Souleymane (França, 2024), per als alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat.
Bonhoeffer (Irlanda, 2024), per als adults.
El lema d’aquesta edició del Cinema Espiritual ens convida a “construir ponts”. El dilluns 3 de novembre, a les 20 h, just el dia que se celebra Sant Ermengol, patró secundari del nostre bisbat, a la sessió d’adults vam comptar amb la presència del bisbe Mons. Josep Lluís Serrano i amb una gran afluència de feligresos del Principat d’Andorra.
El dimecres 5 de novembre, a les 11 h, dins d’una de les sessions per a alumnes, amb la participació d’alumnes de primer de batxillerat del col·legi Sant Ermengol i d’alumnes de tercer i quart d’ESO del Mare Janer, es va fer el lliurament de premis del concurs de curtmetratges Cine con espíritu, organitzat per la CEE. Les alumnes Judith Jaen, Blanca Pujades, Marina Rodríguez i Süria Subilia, del col·legi Mare Janer, hi van obtenir el segon premi amb el curt El peso de ser yo.