Missioners d’esperança entre els pobles
Avui celebrem la Jornada Mundial de les Missions. En aquest Any Jubilar, centrat en l’esperança, el Sant Pare va escollir com a lema: “Missioners d’esperança entre els pobles”. Recorda a cada cristià i a tota l’Església la vocació fonamental de ser missatgers i constructors de l’esperança, seguint els passos de Jesús.
Celebrant el Jubileu, mantinguem la mirada orientada vers Jesucrist, el centre de la història que “és el mateix ahir, avui i ho serà per sempre” (He 13,8).
Ell, a la sinagoga de Natzaret, declarà l’acompliment de l’Escriptura en l’”avui” de la seva presència històrica (Lc4,16-219).
En aquest “avui” que perdura fins a la fi del món, Jesucrist acompleix la salvació per a tots, especialment per a aquells dels quals l’esperança és Déu. Durant la seva vida terrenal “passà fent el bé, guarint a tots del mal, retornant l’esperança en Déu”...
Seguint Jesucrist, els cristians som cridats a transmetre la Bona Nova compartint la nostra vida amb les persones que trobem i essent portadors i constructors d’esperança. Els deixebles de Jesús som cridats a ser “artesans” d’esperança en una societat sovint distreta i infeliç.
Per esdevenir aquests artesans d’esperança, el papa ens recomana unes accions:
1a. Renovar en nosaltres l’espiritualitat pasqual. Fórem batejats en la mort i resurrecció de Crist, en la Pasqua del Senyor, que marca l’eterna primavera de la història. Siguem “gent de primavera” amb una mirada sempre plena d’esperança.
2a. Cal que siguem dones i homes d’oració, perquè una persona que espera és una persona que resa. Aquesta pregària reposa especialment en la Paraula de Déu i en els salms, que són la gran simfonia de pregària. Els salms ens eduquen per esperar en les adversitats, per discernir els signes d’esperança i tenir el constant desig missioner que Déu sigui alabat per tots els pobles.
3a. L’evangelització és sempre un procés comunitari. La pertinença a l’Església no és el fruit d’un moment, sinó una obra que requereix una constant presència en l’oració i en l’acció.
Que la llum de l’esperança cristiana pugui arribar a totes les persones. I que l’Església sigui.