Apunta’t a classe de religió. Ara, tu tries
Per aprendre a respectar el MEDI AMBIENT, tinguem cura del món que Déu ha posat a les nostres mans.
Per comprendre i viure la SOLIDARITAT com un valor que es fonamenta en l’amor als altres.
Per entendre la nostra CULTURA i les nostres tradicions, amb profundes arrels cristianes.
Per apropar-nos als CONTINGUTS de la FE amb rigor acadèmic, sentit crític i oberts al diàleg.
L’assignatura de RELIGIÓ CATÒLICA és una resposta a les inquietuds de mares i pares que volen una oportunitat perquè els seus fills aprenguin a l’escola allò que dona sentit i consistència a la vida.
Els valors fonamentals de l’assignatura de religió catòlica són els més importants per a nosaltres. Aquests valors afecten tots els àmbits de la nostra vida: a casa, a l’escola, al carrer.
És necessària per entendre millor la nostra cultura i les nostres tradicions, amb profundes arrels cristianes. Com podran entendre els nostres infants i joves la pintura, la música, l’escultura, l’arquitectura, la filosofia, la història, la política, les nostres festes, les tradicions, si no coneixen en profunditat els fonaments de la religió? I el mateix podem dir, en un nivell més genèric, d’una comprensió mínima de les altres religions i per poder treure el cap al nostre món globalitzat on vivim.
L’oferta i la presència normal de l’ensenyament religiós a l’escola no hauria de ser una qüestió ideològica, sinó un dret fonamental dels pares, de cara a l’educació integral de llurs fills, ja que els valors espirituals formen part essencial del desenvolupament de la persona, com recull l’article 20-3 de la Constitució del Principat d’Andorra: “Els pares tenen dret a escollir el tipus d’educació que hagin de rebre els seus fills. Igualment, tenen dret a una educació moral o religiosa per a llurs fills d’acord amb les conviccions pròpies”.
