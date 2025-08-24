Mireu d’entrar per la porta estreta
A Jesús li demanen si són pocs els qui se salven. És una pregunta que té com a fons un tema fonamental perquè es refereix a la salvació, a la vida eterna. Una gran qüestió presentada a Jesús dirigint-se cap a Jerusalem on donarà la vida per salvar-nos.
Però el Senyor no li respon la pregunta. Jesús, com a bon mestre, amb la seva resposta el fa centrar en allò que és important. Per això Jesús apunta cap al camí de la conversió amb aquella frase: “Mireu d’entrar per la porta estreta”. Allò que l’ha d’interessar no és el número dels qui se salvaran sinó com poder-se salvar.
A Jesús li demanen si són pocs els qui se salven. Però no respon
La imatge de la porta utilitzada per Jesús ens diu que hi ha una porta, és a dir, que el camí d’accés a la salvació està obert però demana la nostra resposta. Déu ens ofereix la seva salvació però ha de ser acollida i demana el nostre compromís. La porta és estreta. Sant Agustí ho diu de manera molt planera: “Déu, que va crear-te sense tu, no et salvarà sense tu”.
Viure segons la Paraula de Jesús exigeix un compromís i cal mantenir-se sempre en una actitud de conversió, de canvi, d’orientar la vida segons la seva proposta de vida. Per això Jesús ens adverteix que la fe que creiem i celebrem cal viure-la de manera coherent en els actes de la nostra vida. No és suficient conèixer Jesús, saber el contingut del missatge de Jesús, celebrar els sagraments si tot això no ens encamina a viure el seu Evangeli, a optar pel bé, per la justícia i per estimar més i millor.
Únicament podrem passar per la porta estreta si anem acompanyats per la senzillesa i la humilitat. Així ens ho recorda la porta d’accés a la Basílica de la Nativitat del Senyor a Betlem. És una porta molt baixa d’un metre i mig. Històricament es reduïren les mides de la porta original bizantina (en temps de les croades i en el període Otomà) per evitar l’accés de cavalls i carruatges en el seu interior. És anomenada la “porta de la humilitat” perquè cal ajupir-se per entrar-hi, actitud també necessària per accedir al misteri de Déu fet home, que més endavant ens dirà: “Jo soc la porta: els qui entrin per mi se salvaran, podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges” (Jn 10, 9). Jesús ens ofereix la salvació, cerquem-la vivint tal com Ell ens proposa.