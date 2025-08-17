La pau que ens porta Jesús
“Us penseu que he vingut a portar la pau a la terra?»”
La lectura constant de l’evangeli sovint ens deixa sorpresos. A mesura que avancem en el text ens anem fent una imatge de Jesús. Però, de sobte, ens surt, com una fuetada, una frase que ens sembla un contrasentit. Com en el cas d’avui que ens parla de “calar foc a la terra”, de “portar la desunió”...
La pregunta de Jesús “us penseu que he vingut a portar la pau a la terra?” deuria deixar desconcertats els oients. Esperarien un “sí” de resposta i en canvi escolten un “no”.
La paraula ‘pau’ és una de les més empleades i de les més manipulades
Jesús al·ludeix al tema de la pau però ho fa d’una manera desconcertant.
Els profetes l’havien anunciat com el Príncep de la pau.
El seu naixement és presentat com un esdeveniment de pau. “Pau a la terra”, cantaven els àngels la nit de Betlem.
En les paraules de comiat, el Dijous Sant, diu als apòstols: “Us deixo la pau, us dono la meva pau”.
I després de ressuscitat els saluda amb el conegut: “La pau sigui amb vosaltres”.
Si és així, com pot dir que no ha vingut a portar la pau sinó la divisió?
La paraula pau és una de les més empleades i de les més manipulades en el món. Constantment està en boca de tots, però sovint contaminada per l’ambigüitat i carregada de retòrica. Els polítics de tots els partits diuen sempre que treballen per la pau però els mitjans i les maneres proposades sovint són estèrils i fins contradictòries i, per això, han perdut la confiança.
La pau de Jesús no és com un mantell hipòcrita que tapa tots els mals i vergonyes de la conducta del homes. No és una pau que deixa les coses tal com estan. Per edificar la pau veritable cal desarrelar les injustícies i les causes de discòrdia entre els homes.
La pau de Jesús està fonamentada sobre els valors del Regne de Déu: la veritat, la vida, la santedat, la gràcia, la justícia, l’amor, el perdó... L’acceptació teòrica d’aquests valors sol ser comuna a tothom. La vivència pràctica, en canvi, divideix la gent. Aquesta pau és una realitat inacabada. Cal dialogar-la, guanyar-la i conservar-la cada dia.