Pare, Fill i Esperit... una família
Volem que les festes continuïn. Després de la Resurrecció i l’Ascensió, hem celebrat la Pentecosta –la vinguda de l’Esperit– i avui l’Església ens presenta la solemnitat de la Santíssima Trinitat. Davant el misteri de Déu, l’Església ens convida no tant a voler-lo raonar com a contemplar-lo.
En la vida de cristià fem referència moltes vegades al Déu Trinitat:
- Quan fem el senyal de la creu: en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant;
- quan proclamem el Glòria al Pare, i al Fill i a l’Esperit Sant;
- quan beneïm: en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant;
- quan, a la Missa, resem el Glòria a Déu: Pare i al Fill Jesucrist i a l’Esperit Sant. O proclamem la nostra fe en les tres persones divines, o aclamem el Sant per tres vegades...
La teologia de l’Església els atribueix funcions diverses:
* A Déu Pare se li atribueix la funció creadora del cel, de la Terra, de tot el que existeix. El llibre dels Proverbis l’identifica amb la Saviesa que “jugava contínuament per tota la Terra i compartia amb els homes les meves delícies”.
* Al Fill, Jesucrist, li devem la redempció i la salvació. Per Ell, diu Sant Pau als romans, “tenim la satisfacció d’esperar la glòria de Déu... fins enmig de les proves trobem motiu de satisfacció perquè sabem que les proves ens fan constants en l’esperança. I l’esperança no pot defraudar ningú”.
* I creiem en l’Esperit Sant, que “és Senyor i infon la vida”, que “ha estat vessat en els nostres cors”, acompanya els passos de l’Església, guiant-nos a “la veritat plena”, com llegim avui a l’evangeli de Sant Joan.
El misteri de la Santíssima Trinitat és la manifestació d’un Déu familiar. I nosaltres som la família de Déu.