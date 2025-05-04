Pelegrins d’esperança (Any Sant Jubilar)
Avui pelegrinem a la catedral de la Seu, església mare del Bisbat, per guanyar les gràcies d’aquest Any Sant Jubilar 2025.
Els Anys Sants Jubilars l’Església els convoca cada vint-i-cinc anys. Aquest fou convocat pel papa Francesc (a.c.s.) amb la Butlla: «L’esperança no defrauda». Són paraules de la carta de Sant Pau als cristians de Roma amb les quals volia alenar aquella comunitat. L’esperança, doncs, constitueix el tema central d’aquest Jubileu.
L’any Jubilar és un temps que convida a una oració més intensa que promogui el desig de conversió a Déu, celebrant sacramentalment el seu perdó; un temps de conversió a la comunitat eclesial renovant els esforços per caminar sinodalment sentint-nos tots responsables en l’Església.
La gràcia Jubilar té el nom d’Indulgència. Es refereix, en primer lloc, a la misericòrdia infinita de Déu que ens concedeix el perdó sense limitacions.
Al·ludeix també a la realitat profunda del pecat que existeix en les nostres vides i del qual ens hem d’alliberar. I finalment, en la mediació de l’Església que encara pelegrina a la terra amb els ulls fits en els benaurats que viuen ja a la glòria del cel i recordant els qui encara estan en procés de purificació. La indulgència de l’Any Sant Jubilar s’anomena Indulgència Plenària, perquè no té límits, és plena.
El papa Francesc va inaugurar aquest Any Sant el dia 24 de desembre passat obrint la Porta Santa de la Basílica del Vaticà. I el diumenge 29 de desembre cada bisbe diocesà l’inaugurava al seu Bisbat celebrant l’Eucaristia en la catedral.
Quins actes ens demana l’Església per tal de guanyar les gràcies del Jubileu?
- Pelegrinar a un dels temples jubilars.
- Rebre el sagrament de la Penitència (uns dies abans o després).
- Participar de la Santa Missa i combregant.
- Resar la Professió de Fe, el Credo
- Fer una obra de misericòrdia envers els pobres o necessitats.
Alguns fidels han tingut l’oportunitat de guanyar les gràcies jubilars pelegrinant a Roma. La majoria de nosaltres tindrem el goig de gaudir de la gràcia jubilar aquest diumenge la tarda, baixant a la nostra catedral d’Urgell.