La pau del Ressuscitat
Demà es complirà una setmana de la mort del Sant Pare, el Papa Francesc. Durant aquests dies hem rebut una allau d’informacions sobre la seva mort, ens hem afegit a les pregàries, hem seguit els actes previs i el funeral a Sant Pere del Vaticà i l’enterrament a la Basílica de Santa Maria la Major de Roma. En aquests dies, s’han produït moltes declaracions oficials, hem sentit valoracions i comentaris del seu pontificat i, probablement, hem acabat donant la nostra opinió en les converses establertes entorn del Papa Francesc.
La seva mort es produïa de manera inesperada, malgrat que es trobava convalescent de la pneumònia bilateral que el va mantenir ingressat llargament a l’Hospital Universitari A. Gemelli de Roma. Veure’l el dia anterior, Diumenge de Pasqua, saludant i beneint les persones que s’havien congregat a la plaça de Sant Pere del Vaticà incrementava la sorpresa del seu traspàs el Dilluns de Pasqua.
Demà es complirà una setmana de la mort del Sant Pare
Ara aquestes imatges esdevenen part del seu comiat. No sabrem si ell en va ser conscient. Però més enllà de les seves dificultats físiques, en les imatges hi observàvem i valoràvem un esforç ingent per tornar a estar enmig dels fidels a la plaça del Vaticà. Fins i tot ho agraïa al seu infermer personal amb aquestes paraules: “Gràcies per haver-me tornat a portar a la Plaça”. Ens diuen que aquestes van ser unes de les darreres paraules del Papa Francesc. Desitjava estar amb la gent, necessitava sentir el caliu de les persones. Com agraïa la presència i la pregària constant d’un grup de persones al Gemelli quan li era impossible ser enmig del seu poble!
Si aquestes paraules recullen un dels seus desigs també hem de recordar les paraules del seu testament, que expressen les seves darreres voluntats. En el document, a més d’incloure les indicacions sobre la seva sepultura, també se’ns diu que ell ofereix al Senyor el sofriment que se li ha fet present al final de la vida per la pau mundial i la fraternitat entre els pobles. Avui, en l’Evangeli d’aquest segon Diumenge de Pasqua, trobem pronunciada per tres vegades la gran salutació del Senyor Ressuscitat: “Pau a vosaltres”. Que cerquem aquesta pau que ens desitja el Ressuscitat, una pau que sigui realitat per a tants països en guerra, que sapiguem pregar i treballar per la pau com el Papa Francesc, que també ens ajudà a redescobrir la pau profunda en el nostre cor en fer experiència de la Misericòrdia de Déu.