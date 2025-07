Ser jutges de nosaltres... i compassius amb els germans

Creat: Actualitzat:

Matí assolellat a Jerusalem. Jesús assegut a l’atri de Salomó al temple, conversa amigablement amb la gent.

De sobte, els sorprèn la cridòria d’un grup de fariseus que, empentant-la, porten una dona i la tiren allà a terra als peus de Jesús. I comença l’acusació: “Aquesta dona ha estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. Moisès a la Llei ens mana d’apedregar-les aquestes dones. Vós què hi dieu?”

Amb la llei a les mans, tenien raó, però la malícia els encegava. Poder acusar Jesús de no complir la Llei si la perdonava o de desautoritzar-se davant el poble si la deixava lliure.

Aquells homes se sentien jutges executors de la Llei externa, injusta: que castigava les dones i deixava sense culpa els homes. Però Jesús mira l’interior, el cor de les persones.

Jesús no té pressa per respondre. No vol enfrontar-se ni amb la Llei ni amb els fariseus. Dibuixant a terra deixa temps perquè recapacitin en el seu interior, per permetre que aflorin sentiments de perdó i misericòrdia, en aquells jutges implacables.

Davant la insistència respon amb una frase que ha passat a la història: “Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat, que comenci a tirar pedres.”

I seguí el silenci trencat pel soroll de les pedres que els acusadors deixaven caure de les mans i la fressa dels passos dels qui marxaven avergonyits. Diu l’evangeli: començant pels més vells.

Restaven solament la dona a terra i Jesús dibuixant, amb els apòstols i algun curiós, testimonis de l’escena. La dona amb la seva culpa i Jesús –l’únic que hauria pogut tirar pedres– amb voluntat de perdonar.

I ara el diàleg amb la dona: “On són? Ningú no t’ha condemnat?” I sentencia: “Tampoc jo no et condemno. Ves-te’n, i d’ara endavant no pequis més.” Una sentència que respecta la Llei: “D’ara endavant no pequis més.” Però que, sobretot, aplica la misericòrdia: “Jo no et condemno.” Jesús ens ensenya a ser jutges de nosaltres mateixos i germans dels altres.