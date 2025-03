Creat: Actualitzat:

Entorn de la festa de Sant Josep, l’Església celebra el Dia del Seminari. Aquesta celebració s’inspira en la responsabilitat paternal que sant Josep assumí en la Sagrada Família de Natzaret i especialment envers l’Infant Jesús. Per això, l’Església posa sota el patrocini de sant Josep els joves que, en el seminari, es preparen per esdevenir sacerdots. El seminari és un lloc i un temps de formació dels futurs responsables de les nostres comunitats.

Enguany, amb el lema “Sembradors d’esperança”. Aquest lema està en íntima relació amb l’any jubilar, que celebrem. I s’adapta perfectament al paper que els ministres ordenats han d’exercir en l’Església.

Recordant la paràbola del sembrador, el sacerdot també és sembrador: anuncia la Paraula de Déu, celebra els sagraments, acompanya la comunitat, fa camí juntament amb els germans. En el missatge per a aquesta Quaresma, el papa Francesc ens diu que “caminar junts significa ser artesans d’unitat, partint de la dignitat comuna de fills de Déu (Ga 3,26-28); significa caminar, braç a braç, sense trepitjar o dominar l’altre, sense deixar que ningú es quedi enrere o se senti exclòs”.

És cert, també, que en aquest món que cerca l’esperança ens trobarem amb persones desanimades que miren el futur amb pessimisme, com si per a elles no existís la felicitat. A totes elles, el sembrador cal que hi faci arribar la llavor.

I la llavor que se sembra és l’esperança. Una esperança que ens fa confiar en un futur millor tot i les decepcions que haurem pogut viure en el passat i en el present. Una esperança que comporta no perdre la il·lusió encara que es riguin de nosaltres i ens considerin uns somniadors. Una esperança que és desig i expectativa del bé. Una esperança que del temor en fa sortir la confiança; del desànim, la serenitat; del dubte, la certesa.

Aquesta no és una simple esperança humana, social ni utòpica com alguns poden pensar. Per al creient, aquesta esperança té un fonament: la resurrecció de Jesús. I té un terme: la vida eterna.

D’aquesta esperança els sacerdots, en el seu ministeri apostòlic, en són els sembradors. Per això, avui preguem pel seminari i pels futurs sacerdots de les nostres comunitats: sembradors d’esperança.