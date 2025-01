Creat: Actualitzat:

Tot just havent acabat l’Octavari de Pregària per la Unitat dels Cristians (del 18 al 25 de gener) iniciem aquest diumenge una setmana dedicada a la Bíblia. Cloure una setmana no significa que descuidem aquesta intenció pregària fins a la propera edició, ben al contrari, ens ajuda a continuar pregant perquè la unitat sigui plena entre tots els cristians per complir el desig del Senyor: “que tots siguin u” (Jn 17, 21).

Avui és el Diumenge de la Paraula instituït pel Papa Francesc per fer-nos comprendre com n’és d’important la Paraula de Déu en la vida de l’Església i, per tant, en les nostres comunitats cristianes, una Paraula que no queda reclosa en un llibre sinó que roman sempre viva i eficaç.

El lema escollit pel Papa Francesc per aquest diumenge és un verset del Salm 119, “Confio en la teva Paraula” (Sl 119, 74). Aquestes paraules del salmista són escrites en moments d’angoixa i de preocupació en els quals posa en Déu tota la seva esperança.

A la nostra diòcesi, com a la resta de bisbats amb seu a Catalunya, el Diumenge de la Paraula encapçala la IX Setmana de la Bíblia que es clourà el proper 1 de febrer amb la finalitat d’agrair a Déu el do de la seva Paraula, per reflexionar i divulgar millor la Sagrada Escriptura.

Ens convé estar en relació de manera continuada amb la Paraula de Déu. Podem fer-ho amb altres persones participant en algun grup bíblic que ens ajudi a conèixer i aprofundir la Sagrada Escriptura. Comunitàriament també ens reunim al voltant de la Paraula de Déu en la celebració dels sagraments. A nivell personal se’ns convida a llegir-la més. El Papa Francesc ens suggereix que tinguem l’hàbit de portar sempre un petit evangeli a la butxaca, a la bossa, per poder-lo llegir durant el dia. Si som més digitals podem accedir fàcilment a la Bíblia amb el nostre telèfon mòbil per consultar-la en qualsevol moment. La trobem en totes les llengües, amb comentaris i reflexions sobre els textos. L’univers digital ens ofereix molts recursos per apropar-nos a la Sagrada Escriptura. En canvi, si ens agrada més tenir-la impresa, disposar d’un text bíblic sempre ens facilita la lectura d’un petit fragment. I els que preferim el format digital que la tinguem ben localitzada enmig de tantes aplicacions. De fet, sempre pot anar bé activar un recordatori en les nostres notificacions per tenir cada dia un moment de contacte amb la Paraula de Déu.