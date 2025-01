Publicat per Mn. Ramon Sàrries Verificat per Creat: Actualitzat:

És el lema i el projecte de la Infància Missionera per a aquest any. La Infància Missionera és una secció de les Obres Missionals Pontifícies dedicada especialment a tenir cura dels infants.

El projecte d’enguany té la finalitat de fer aprendre a compatir el que tenim d’una manera generosa. La missió de l’Església és anunciar l’evangeli, però també ajudar els nostres germans, tant els que estan a prop com els que són allunyats.

Què significa compartir el que tenim? Seguint l’exemple de Jesús, que va compartir fins i tot el pa perquè tothom pogués menjar, nosaltres també podem donar del que és nostre perquè ningú passi necessitat. No importa si només tenim una petita quantitat per oferir, cada aportació gran o petita és molt important quan la fem amb amor. Per enguany, la Infància Missionera té previstos 2.710 projectes d’ajuda infantil, que arribaran a més de quatre milions d’infants d’arreu del món. Aquests projectes s’agrupen en tres blocs:

- En el camp de l’educació: edificar escoles, atorgar beques d’estudi, repartir material escolar...

- El segon bloc atén la salut i protecció de la vida: orfenats, menjadors, hospitals, suport a dones embarassades...

- El tercer té cura de la formació cristiana d’aquests infants, a través de la catequesi, campaments, trobades...

Avui se’ns demana la nostra col·laboració. No solament amb la pregària, també amb l’ajuda econòmica per fer realitat aquests projectes.

Recordem que cada petit gest de generositat és part del pla de Déu perquè tots experimentem el seu amor.

Que entre tots fem que el lema “Comparteixo el que tinc” sigui més que paraules. Siguem un exemple de solidaritat i amor, portant una mica d’esperança a cada racó del món.