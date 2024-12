Celebrar el Nadal

Creat: Actualitzat:

La festa de Nadal és a tocar. Els preparatius per aquestes festes es van accelerant per tenir-ho tot a punt per celebrar-les. Sempre queden coses per fer i el neguit i les presses també ens acompanyen en aquests dies previs. Sovint tenim la sensació que ens falta temps per fer-ho tot. I quan arribaran aquests dies tan assenyalats, possiblement acudirem a molts llocs per compartir-los amb les persones més estimades.

Si rellegim les pàgines del Nou Testament sobre el naixement de Jesús, ens adonarem que aquestes contenen un moviment constant. Fins i tot, abans que es produeixi el naixement de Jesús, Maria se’n va decididament a la Muntanya on vivien Zacaries i Elisabet, com ens relata l’evangeli d’aquest quart diumenge d’Advent. Maria i Josep també hauran d’anar a Betlem per inscriure’s al cens de l’imperi romà.

Els pastors, després de l’anunci de l’àngel, es diran entre ells: “Arribem-nos a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber”. Els savis d’Orient es guiaran per l’estrella, que els durà fins al lloc on ha nascut el Messies i tornaran a la seva terra per un altre camí. La mateixa Sagrada Família haurà de fugir a Egipte per l’amenaça del rei Herodes i, una vegada passat el perill, retornarà a Natzaret.

Sembla que Nadal vagi lligat necessàriament al moviment, a l’acció. En la nostra manera de celebrar-lo, externament parlant, no hi ha cap dubte, amb tants compromisos i acords que hem pres. En canvi, en el primer Nadal, el moviment de totes les persones és fruit més aviat d’una recerca, d’un desig de trobar el Messies, d’una joia que prové d’haver cregut en Déu.

Maria, moguda per la fe, desitja trobar-se amb la seva cosina Elisabet per compartir amb ella tot el Misteri que està vivint. Els pastors i els savis d’Orient cerquen el Messies, el seu Salvador, i les seves vides s’omplen d’una immensa alegria en poder contemplar i adorar aquell Infant, l’Emmanuel, el Déu-amb-nosaltres.

Estem a punt de celebrar Nadal. Encara podem viure’l a l’estil dels personatges del primer Nadal. Cerquem constantment l’Infant de Betlem i experimentem la joia d’haver-lo trobat, perquè ens porta la salvació i la pau.

Bon Nadal!