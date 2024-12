Amb Maria… plens d’esperança

Publicat per Mossèn Pepe Chisvert Verificat per Creat: Actualitzat:

Seguim la nostra preparació per al Nadal en aquest temps d’advent. Déu es fa un com nosaltres, un dels nostres i per tant és capaç d’entendre la nostra humanitat. Fent-se nen i naixent en un pessebre pobre i humil comprèn la nostra debilitat perquè n’ha format part. Déu s’ha encarnat en la nostra història i això és el que ens dona la gran esperança pròpia de l’Advent.

Un projecte. Maria, una noia “esposada amb un home de nom Josep, de la casa de David” (Lc 1, 28). Maria té un projecte. Evidentment, de proporcions humanes. Tanmateix, Déu irromp en la seva vida per a presentar-li un altre projecte... de proporcions divines. També avui, vol entrar en la nostra vida i donar proporcions divines al nostre quefer humà. La salvació de Déu ja està enmig de nosaltres i hem d’estar preparats per acollir-la.

“Plena de gràcia, el Senyor és amb tu!” (Lc 1, 28). Presència que acompanya i dona sentit. Confiança en Déu, que –de retruc– ens porta a la confiança amb els altres. Amistat amb Déu que renova l’amistat amb els altres. L’Evangeli d’avui amb el sí de Maria ens interpel·la i es presta a mil aplicacions personals, socials, polítiques i eclesials. Fer visible aquesta salvació que Déu ve a portar en aquest nen “embolicat en bolquers al pessebre”. Jesús neix de nou per a tots, en les mateixes entranyes de la nostra història i del nostre món. Jesús neix en els nostres cors perquè tu i jo puguem renéixer també. Jesús neix i reneix també en la nostra societat i en la nostra Església que fa camí a les Valls d’Andorra.

L’advent és el temps de l’esperança, dels “brots verds”. L’advent és una crida a seguir construint el Regne de Déu en els nostres ambients, unint esforços, proposant iniciatives, donant llum al nostre món.

És necessari també que aquesta esperança de l’advent i de la proximitat de Déu la sapiguem concretar en accions properes com Càritas o altres entitats, manifestant aquesta proximitat de Déu amb la nostra acció vers els més necessitats de les nostres parròquies.

El Nadal és a prop. Els nostres cors i les nostres vides han d’estar preparats per rebre’l. És una bona notícia, un brot verd d’esperança per a tots. En cada Eucaristia, Déu es fa pa per alimentar la nostra fe i la nostra esperança i poder descobrir-lo entre els més pobres. Aplanem els camins per rebre’l amb fe i amb alegria.