La meva reialesa no és cosa d’aquest món

Creat: Actualitzat:

Celebrem avui la solemnitat de nostre Senyor Jesucrist Rei de tot el món. La festa que clou tot aquest any litúrgic que hem anat celebrant.

Utilitzant aquest títol, avui ens preguntem quin significat hem de donar al terme “rei” perquè el rol de Jesús no es correspon a la imatge que podem tenir d’un rei com a cap d’estat. Què significa, per tant, que Jesús sigui rei segons l’evangeli?

Sabem prou bé que els regnes d’aquest món lluiten per tenir poder i per obtenir-ne més. En diversos llocs del món es lluita per assolir el govern d’un territori obeint les indicacions dels corresponents líders. El món lluita per tenir poder. Els conflictes i les guerres que esclaten i perduren en tants països del nostre planeta ens serveixen d’exemple, malauradament, per a il·lustrar-ho. Aquest és el regne del nostre món.

Però Jesús ens diu que hi ha un regne que no és d’aquest món, o dit d’una altra manera, que no segueix els criteris d’aquest món. Quina lògica segueix el regne de Jesús? Ell mateix ho mostrarà després del diàleg que té amb Pilat. La manera com Jesús regna és escollint un altre tron: el de la creu. El seu Regne es caracteritza pel servei, per l’amor. Un Regne on el rei no demana als altres que el serveixin sinó que ell dona la vida pels seus servidors. Regnar per Jesús no significa tenir a l’abast la força més poderosa per a imposar-se i mostrar el poder. Per a Jesús regnar és servir, és estimar.

Tota persona pot unir-se a aquest diferent estil de regnar. Recordem que en el moment del baptisme es concedeixen les funcions de: sacerdot, profeta i rei. Tot batejat esdevé rei pel baptisme. Rei, en aquest sentit cristià, evidentment. Els cristians en la pregària del Parenostre demanem a Déu que “vingui a nosaltres el vostre regne” perquè Déu regni amb la seva justícia, amb el seu amor, amb la seva pau, però també perquè nosaltres puguem regnar, al seu estil, amb les capacitats que se’ns han donat per estimar, per posar-nos en mode servei en les situacions més quotidianes de cada dia, en el treball o l’estudi, amb la família, els amics o enmig de la societat.