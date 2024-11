13a Setmana de Cinema Espiritual d’Andorra

Creat: Actualitzat:

Hem celebrat la Setmana de Cinema Espiritual, orientada especialment al infants i joves, i també oberta al públic adult en general, del 4 al 8 de novembre –han participat prop de 3.000 joves–. Ha estat la 13 edició de la convocatòria de formació i transmissió de valors a través del llenguatge del cinema, implicant mestres i professors, especialment els de religió dels diferents sistemes educatius del Principat. Amb el suport dels Cinemes del centre comercial Illa Carlemany, d’Escaldes-Engordany i organitzat per la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell. Aquest repte, que va començar fa 13 anys, acull cada cop més infants i joves. El “Cinema Espiritual - cinema amb valors” té vocació de ser una porta a un temps de reflexió i redescobriment per a infants i adolescents. L’activitat va dirigida a tots els alumnes de 5è i 6è curs de primera ensenyança o primària i als alumnes de secundària i batxillerat, no només els inscrits a l’assignatura de religió. Volem que sigui una activitat d’educació amb valors oberta a tothom.

És remarcable la implicació dels mestres i professors de religió dels diferents sistemes educatius del Principat d’Andorra i té una especial importància la difusió de la iniciativa en els claustres. Amb l’editorial Edebé editem el material educatiu en format paper i en format digital amb què es treballa amb els infants i joves abans i després de veure la pel·lícula. Les projeccions s’han fet als cinemes del centre comercial Illa Carlemany d’Andorra en horari escolar matinal, a excepció de la pel·lícula per al públic adult El viejo roble, que es va projectar el dijous 7 de novembre a les 20.30. L’entrada era gratuïta per a totes les sessions, i el Bisbat d’Urgell s’encarrega del transport dels escolars. El cicle vol explicar que més enllà del cinema religiós, la imatge audiovisual i el cinema s’obre a la dimensió transcendent de l’antropologia. Mentre que el cinema religiós inclou aquelles pel·lícules que tracten de personatges, temes, relats o institucions directament religioses; l’espiritual aprofundeix en l’expressió de la preocupació religiosa, filosòfica, estètica i social des d’una perspectiva humanista que permet reconèixer d’una forma, explícita o implícita, en el misteri de l’ésser humà el misteri de Déu.

S’han triat quatre pel·lícules per oferir diferents aspectes i arribar a diferents destinataris, són pel·lícules de gran qualitat i de molt bona crítica en el moment de la seva estrena en aquest darrer temps.

Rocca cambia el mundo (alumnes de 3r cicle de primària)

La trenza (alumnes de 1r cicle de secundària)

Yo capitán (alumnes de 2n cicle de secundària i batxillerat)

El viejo roble (adults. Dijous 7 de novembre a les 20.30)