L’amor i la unitat en matrimoni

L’Evangeli il·lumina totes les realitats de la vida humana. El matrimoni n’és una, i molt important, per això és bo que reflexionem entorn d’aquesta realitat instituïda per Déu des de la Creació del món... Jesús presenta la naturalesa del matrimoni a partir d’una pregunta sobre el divorci, tolerat per la Llei de Moisès... Jesús, va més enllà de la llei. Interpreta la tolerància de Moisès com una concessió a la duresa de cor dels jueus, i afirma rotundament la indissolubilitat del matrimoni, que no sorgeix d’una norma externa, sinó del mateix desig del Senyor, ja que el projecte original de Déu per a l’home i la dona és que siguin una sola carn, en una igualtat total de dignitat i de drets... El matrimoni té caràcter sagramental. Sant Pau ens ensenya que és signe de la unió del Crist amb la seva Església; per això és una realitat santa que hem de cuidar i tractar amb la màxima veneració i respecte. El matrimoni no és un simple contracte, és una vocació. Més enllà de lleis, els cristians hem de veure el matrimoni i la família com una vocació especial per fer créixer el Regne de Déu, una aliança personal entre l’home i la dona que té la seva referència en la gran Aliança entre Déu i la humanitat... Als nostres dies constatem un augment considerable de divorcis i de trencaments familiars. No entrem ara en el fet de situacions dramàtiques i doloroses, que també existeixen en el si de moltes famílies, que requereixen un acompanyament comprensiu i l’aplicació de tota la benevolència possible en cada cas; però hem de dir que la mentalitat divorcista i antimatrimonial, estesa en el nostre món actual, respon a una actitud egoista i immadura, que no es vol comprometre a fons, en un projecte comú, on cada un ha de donar el millor de si mateix per construir una societat de vida i d’amor. Una opció matrimonial que cerqui la ruptura, quan sorgís una petita dificultat, la malaltia o qualsevol altre problema, seria una estafa. La frase “fins que la mort ens separi” no és un romanticisme il·lús i insensat, sinó la realitat que molts homes i dones viuen i han viscut amb molt de goig, amb molt esforç, i sobretot, amb molta generositat i compromís; perquè s’han sentit cridats per Jesús a fer realitat l’ideal de compartir, d’estimar-se i de fundar una família cristiana. Pensem en totes les famílies del món, però especialment en aquells matrimonis que tenen dificultats i tensions. Que descobreixin que la família i el matrimoni és un servei a l’amor i a la vida.