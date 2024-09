Veniu a la catequesi

Creat: Actualitzat:

Fa tres setmanes que les escoles han obert les seves portes i ha començat el nou curs escolar. Els alumnes han retrobat els seus companys i mestres i s’ha reprès una activitat social important a la comunitat: la formació dels infants i joves.

També en l’Església reobrim les portes dels nostres centres parroquials, per començar la catequesi. Especialment, la de la iniciació a la vida cristiana.

I volem fer una crida a tots els pares cristians que decideixin exercir el seu deure i obligació de la formació cristiana dels seus fills i filles. En coherència amb el que varen prometre el dia que en demanaren el baptisme: que estaven disposats a educar-los en la fe cristiana.

Ara és l’hora de complir el vostre compromís baptismal en el vostre fill: apuntar-lo a la catequesi.

Catequesi vol dir fer ressonar. Fer ressonar en el cor i en el pensament dels vostres fills una paraula nova, una paraula amiga, una paraula d’amor i d’esperança, una paraula de pau i de perdó... la paraula de Jesús.

A totes les parròquies, aquests dies, temin els despatxos oberts per fer les inscripcions dels nens i nenes que els pares voleu apuntar a la catequesi d’iniciació a la vida cristiana.

El Pla de Catequesi són quatre cursos. Comencen els nens i nenes l’any que en compleixen 8.

- El primer curs és de contacte amb el fet religiós, la dimensió religiosa de la persona, les oracions fonamentals, etc.

- El segon curs, a la fi del qual celebren la Primera Comunió, és ja l’apropament a la persona de Jesús, a les veritats fonamentals de la fe, als manaments i sagraments, amb una insistència forta en l’Eucaristia.

Durant aquests dos cursos, els infants venen a la catequesi un cop a la setmana.

- Del tercer curs en diem de manteniment en la fe. Els nens venen un cop al mes i els serveix per mantenir i recordar el que varen aprendre els dos primers cursos. Al mateix temps, referma la seva vinculació amb la comunitat cristiana, per la participació de la santa Missa Dominical.

- El quart curs és de creixement en la fe. La catequesi torna a ser setmanal i acaba amb l’administració del sagrament de la Confirmació, de mans del senyor bisbe. És el sagrament que tanca la iniciació cristiana i prepara els adolescents per afrontar els reptes de la vida.

Aquesta és l’obra de la iniciació cristiana. No l’hem de confondre amb una activitat extraescolar més, com la dansa, la música, l’esport. Aquestes complementen la formació de la persona. En la catequesi no es complementa, sinó que es donen les bases sòlides per a una vida digna i coherent des de la fe.