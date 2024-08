Jesús, el veritable Pa de Vida

Creat: Actualitzat:

Durant uns quants diumenges, l’església proclama alguns fragments de l’evangeli de Joan, en el capítol 6è, que ens parla sobre el Pa de Vida, el pa de l’Eucaristia, l’aliment de vida eterna. Jesús s’identifica amb aquest pa. Sant Joan no narra la institució de l’Eucaristia com ho fan els altres evangelis sinòptics. Però sí que ens parla del contingut i del sentit més profund de l’Eucaristia. Diu que aquest pa, baixat del cel, és Jesús mateix, l’enviat pel Pare... Per tant, Jesús és el veritable pa del cel, és l’únic pa que pot saciar la nostra set d’amor, la nostra set de justícia, la nostra set de pau, la nostra set de llibertat, la nostra set de plenitud. Només Déu, només el Senyor pot saciar la nostra fam i la nostra set de vida... “El que ve a mi, diu el Senyor, no passarà fam, i el que creu en mi no tindrà mai set”... Hem de reflexionar, amb tota la nostra ànima, sobre l’Eucaristia, sobre la Comunió, sobre l’aliment de la nostra espiritualitat, que cada diumenge ens reuneix i que està a la nostra disposició, en el pa partit i compartit de la nostra eucaristia. Hem de buscar l’aliment que ens transforma i ens manté vius i disposats a caminar la nostra vida cristiana... Escoltàvem en la primera lectura del llibre de l’Èxode, com durant el pelegrinatge pel desert, Déu Pare, també els va socórrer, als israelites, amb un aliment prodigiós; que era com una prefigura de la nostra eucaristia. L’amor compassiu de Déu Pare va donar menjar al seu poble famolenc i necessitat. El prodigi més gran és que el mateix Déu es quedi en el pa de l’eucaristia, per acompanyar-nos durant tota la nostra vida... Sant Pau encerta del tot quan diu en la seva Carta als Efesis que ens renovem per l’Esperit de Jesús i que ens transformem dins d’una nova condició humana, a imatge de Déu. L’Eucaristia ens ajuda, és aliment de vida i d’amor. És el Senyor fent-se menjar de la nostra espiritualitat. L’Eucaristia és el veritable pa del cel. És l’aliment dels creients. És la força per al nostre camí; per a la nostra peregrinació per aquest món. L’Eucaristia és una primícia d’eternitat. És la Comunió amb Crist vivent. Per això, hem de meditar avui sobre el Sagrament de l’Altar i agrair-lo amb tot el nostre amor... Aquest pa de vida i aquesta aigua viva és Jesús, la Paraula de Déu. Que ens alimenta, ens vivifica, ens dona força i energia vital. Que no ens manqui mai aquest aliment d’eternitat i d’amor en les nostres esglésies i en les nostres comunitats cristianes.