Eternització de l’espera
La lentitud de la Justícia fa temps que ha deixat de ser una percepció per convertir-se en una realitat palpable per a molts ciutadans. Casos que s’allarguen durant anys –fins i tot una dècada– abans d’arribar a judici no tan sols qüestionen l’eficiència del sistema, sinó que generen una sensació creixent de desprotecció. Aquesta eternització de l’espera no és una simple incomoditat administrativa: és un factor que pot condicionar profundament la vida de les persones, tant en l’àmbit mental com físic. Viure pendent d’una resolució judicial durant tant de temps implica conviure amb la incertesa, l’angoixa i, sovint, amb conseqüències econòmiques i socials difícils de revertir. Tant se val si es tracta de causes majors o menors; el retard sistemàtic erosiona la confiança en les institucions i posa en dubte un dels pilars bàsics de qualsevol estat de dret: el dret a una tutela judicial efectiva en un termini raonable. Les recents discussions sobre la selecció de magistrats per mèrits i les reformes del Codi Penal apunten una voluntat de millora, però també evidencien que el sistema arrossega mancances estructurals que no es resolen amb mesures puntuals. Cal una reflexió profunda i, sobretot, accions decidides per evitar que la Justícia continuï arribant tard. Perquè una Justícia tardana, en molts casos, deixa de ser Justícia. A aquesta problemàtica s’hi afegeix un altre element sovint invisible: l’impacte desigual que aquesta lentitud té segons els recursos de cada ciutadà. Aquells amb més capacitat econòmica poden sostenir millors processos llargs, mentre que per a altres persones el pas del temps pot significar renúncies, desgast i fins i tot la impossibilitat de defensar els seus drets en igualtat de condicions. Això obre un debat incòmode, però necessari sobre si la Justícia, tal com funciona avui, garanteix realment la igualtat davant la llei o no. Aquesta qüestió posa en joc no tan sols un expedient, sinó la credibilitat del sistema en conjunt.
Hi ha casos judicials que s’allarguen fins a 10 anys a la Batllia