El codi de Laporta
Hi ha victòries que s’expliquen amb números. I n’hi ha d’altres que només s’entenen amb sensacions. La de Joan Laporta és clarament de les segones. Tinc dubtes si el bany de cava que es va fotre el president al Luz de Gas va ser superior o no al bany que es va viure a les urnes.
Laporta representa moltes de les ombres d’un model de gestió que el mateix barcelonisme ha qüestionat: personalisme, decisions impulsives, una manera de governar més emocional que estructural. I, malgrat tot, guanya. I guanya bé. Per què? La resposta no és còmoda, però és evident: perquè entén millor que ningú el terreny de joc real. No el del PowerPoint, sinó el dels codis invisibles que mouen un club com el Barça.
En el darrer debat amb Víctor Font, Laporta va anar directe a l’arrel de la qüestió des del primer minut: “Tu no entens els codis d’un vestidor.” No era només una frase. Era una declaració de superioritat competitiva. I també, en certa manera, una sentència.
Perquè el futbol –i especialment el Barça– no funciona només amb bones idees. Funciona amb lideratge, amb intuïció i amb una capacitat molt fina de llegir els tempos i les emocions. De saber què dir, quan dir-ho i, sobretot, a qui.
Laporta pot equivocar-se en moltes coses. Probablement ho farà. Però hi ha un element que el diferencia: connecta. Connecta amb el soci, amb l’entorn i amb el relat del club. I això, en una institució que viu tant del sentiment com de la gestió, és mig camí fet.
Font representava una proposta més ordenada, més moderna, més empresarial. Però també més freda. I al Barça, la fredor sovint es percep com a distància. I la distància, com a desconeixement.
Al final, les eleccions no les guanya qui té el millor projecte sobre el paper, sinó qui genera més confiança en un context concret. I Laporta, amb tots els seus defectes, és percebut com algú que “sap de què va això”. De moment, la realitat és tossuda: Laporta ha tornat perquè entén els codis. Perquè torna a connectar amb la seva gent. I segurament aquesta és la clau de qualsevol projecte futbolístic.