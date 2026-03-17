Falta un any
D’aquí a un any, més o menys, ens tocarà anar a votar. I el primer de tot serà veure si aquesta vegada ens acostem més a les urnes o seguim agafant-nos a la coartada de l’abstenció per discutir l’indiscutible i és que la política o la fas o te la fan. Situats en aquest horitzó, ara ens tocarà assistir al ball habitual de noms, aliances i cadires en què les estratègies es testaran en el volum de les reaccions que hi hagi, per exemple, en els comentaris dels diaris de referència. I aquestes eleccions són diferents per dos conceptes concrets. El primer és que Andorra s’ha passat molts anys driblant determinats debats per pur conservadorisme i alguns ja els hem afrontat, el més important és el d’obrir el país a capital estranger. Ha quedat clar, com deien els prudents, que deixar entrar capital de fora sense els prestanoms de cotilla generaria conseqüències gruixudes. A favor i en contra. Bona part de la conversa anirà per aquí, hashtag #CrisidelCreixement. I el segon concepte és Demòcrates per Andorra. Mai un partit s’ha presentat aquí a unes eleccions després de tants anys de gestió. El PLA s’hi va acostar, però no van ser tants anys. 16 anys donen per a molt, també per generar fatiga interna i externa. Per pura oxigenació de les institucions el més natural seria que algú altre governés. De fet, això ho pensa més d’un, fins i tot, de Demòcrates per Andorra.
I aquí és on el tema es torna fascinant.
Els pròxims anys s’anuncien moguts: pensions de la CASS, l’acord amb la UE, despenalitzacio de l’avortament i, el més important, amb l’habitatge incorporat, la probabilitat d’un cicle econòmic invers a l’actual que és de creixement. Hi haurà, segur, un vot de càstig a DA, però amb això només no els arribarà als que defensen un canvi de Govern. I aquí es jugaran les eleccions, que Cerni Escalé, Carine Montaner o Pere Baró ens convencin que ells ho farien millor, no que aquests d’ara ho han fet fatal. M’atreveixo a dir que fins ara no ha passat i tenim un any per veure si passarà.