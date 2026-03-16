Sense objectiu clar
La segona setmana de la guerra entre els Estats Units i l’Iran ha deixat el món fent-se una pregunta fonamental: quin és exactament l’objectiu?
El conflicte va començar amb una escalada dramàtica quan atacs dels Estats Units i d’Israel van matar el dictador suprem de l’Iran, l’aiatol·là Ali Khamenei. El sistema polític iranià es va moure ràpidament per nomenar el seu fill, Mojtaba Khamenei, com a nou líder suprem. La successió sembla haver reforçat l’estructura de línia dura de la República Islàmica, que ja ha indicat la seva voluntat de continuar la confrontació amb els Estats Units i de seguir restringint les llibertats del poble iranià.
Si l’objectiu era un canvi de règim, les primeres evidències suggereixen just el contrari: una consolidació del poder entre els sectors més radicals. Si l’objectiu era debilitar les ambicions nuclears de l’Iran, els experts assenyalen que sense enviar tropes sobre el terreny, qualsevol reducció real de la capacitat nuclear de l’Iran sembla força inversemblant, tal com han demostrat centenars d’atacs aeris relativament ineficaços. Si l’objectiu era aportar estabilitat regional, el Pròxim Orient avui sembla encara més volàtil que abans de l’inici de la guerra, amb míssils que continuen caient diàriament sobre Dubai, Doha i Riad. El conflicte sembla servir cada vegada més les prioritats estratègiques d’Israel que no pas uns interessos nord-americans clarament definits. Al mateix temps, les conseqüències econòmiques ja són globals. Els combats i les amenaces sobre les rutes marítimes han fet pujar el preu del petroli per sobre dels 100 dòlars per barril, mentre augmenten les tensions al voltant de l’estret d’Ormuz –un desenvolupament que agreujarà encara més la inflació arreu del món.
Les declaracions de Pete Hegseth, el secretari de Guerra notòriament poc preparat, afirmant que els Estats Units no lluitarien seguint “estúpides regles d’enfrontament”, així com les seves afirmacions d’objectius canviants, il·lustren una sorprenent manca de claredat estratègica. Al final, el resultat fins ara és un Pròxim Orient més inestable, uns preus globals de l’energia més elevats i una confrontació geopolítica que corre el risc d’atreure noves potències i de desviar tota l’atenció de la guerra a Ucraïna. Mentrestant, Trump ha donat un respir al seu bro Putin en relaxar restriccions sobre el petroli rus per estabilitzar els preus globals, fet que proporcionarà a Rússia milers de bilions d’euros addicionals per finançar el seu esforç bèl·lic a Ucraïna i Europa. I mentre el món s’acosta a una nova crisi sense que ningú pugui explicar quin és l’objectiu real d’aquesta guerra a l’Iran, Donald Trump trobava temps aquesta setmana per tornar a parlar del seu futur saló de ball a la Casa Blanca, indubtablement, el seu èxit més important fins avui.