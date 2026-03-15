Més productius i rics amb la IA
Gràcies a la intel·ligència artificial, avui qualsevol empresa petita, qualsevol emprenedor o autònom, amb només unes poques hores d’aprenentatge i sense necessitat de contractar programadors cars, pot automatitzar tasques repetitives i crear software a mida per al seu negoci que abans costava milers d’euros
Un xatbot per atendre clients 24 hores, un sistema que gestiona l’inventari i fa comandes automàtiques, una eina que analitza dades de vendes i preveu tendències… Tot això es construeix ara amb eines intuïtives, prompts ben escrits i plataformes que abans eren només per a grans empreses. El que fa cinc anys exigia un equip de desenvolupadors i un pressupost elevat avui ho fa una sola persona amb un ordinador i ganes d’aprendre.
Però més formació sòlida i clàssica per estar preparats
Però aquí ve el punt clau, el que ningú no pot obviar. Per aprofitar aquesta revolució de veritat i no quedar-se només en eines superficials, calen coneixements més fonamentals i científics bàsics: no n’hi ha prou amb saber “utilitzar” la IA; cal entendre les bases de la lògica, les matemàtiques, la física i el mètode científic. Només qui té una formació sòlida en aquests fonaments pot formular les preguntes correctes, interpretar els resultats amb criteri i crear solucions.
La IA no substitueix el pensament profund: l’amplifica. I qui tingui aquesta base científica bàsica (el que hauria de ser el pilar de tota educació digna) serà qui liderarà aquesta nova era. Els altres, els que només sàpiguen copiar prompts, quedaran atrapats en la superfície i seran submisos a una tecnologia. Per tant, sí: la IA ens fa més productius i més rics. Però només si eduquem en els fonaments. Només si tornem a valorar la ciència bàsica, el raonament rigorós i la curiositat intel·lectual. Aleshores sí que estarem preparats per a un futur en què qualsevol pot crear.