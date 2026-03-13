EU Inc.
Els sindicats exigeixen a la Comissió Europea que posi fi al secretisme sobre els seus plans per a una política EU Inc., enmig del creixent temor al seu possible impacte en els treballadors i els seus drets. Els comissaris van celebrar un debat d’orientació sobre aquest programa, també conegut com el règim de la 28a empresa, que es tem que permetrà a les empreses optar per no aplicar la legislació nacional als seus països d’origen i, en el seu lloc, operar amb normes més restrictives. La Confederació Europea de Sindicats (CES) va escriure a tots els comissaris abans del debat per sol·licitar un aclariment urgent sobre com s’evitaria que aquesta política soscavés els convenis col·lectius, la legislació laboral i la representació dels treballadors en els consells d’administració, ja que la Comissió encara no ha publicat cap detall sobre el seu funcionament. La nostra crida es produeix enmig d’informes que indiquen que la Comissió està considerant introduir mesures per tancar empreses amb més rapidesa. La presidenta Von der Leyen també ha afirmat que seria més fàcil tancar una empresa. Altres punts problemàtics de la proposta inclouen informes que indiquen que els directors executius podran substituir els contractes de treball o els salaris per plans d’opcions sobre accions. Els sindicats també estan preocupats per l’afebliment de la negociació col·lectiva i la representació dels treballadors en l’àmbit de la junta directiva, la qual cosa dificultarà encara més que els inspectors de treball apliquin la llei i permetrà a les empreses eludir els pagaments de la seguretat social i els impostos. Si bé el pla s’ha presentat com una manera d’ajudar les empreses emergents, els grups empresarials ja estan fent campanya perquè el pla estigui obert a totes les empreses. El degoteig d’informes i discursos als mitjans de comunicació està causant una creixent preocupació entre els treballadors. Tot, des del dret a un contracte de treball, un salari garantit i la protecció contra l’acomiadament, sembla estar sobre la taula.
Exigències sindicals a la Comissió Europea