La vacuna del VIH
Durant dècades, el VIH ha estat una de les grans preocupacions de la salut pública mundial. Encara no existeix una vacuna definitiva que elimini completament el risc d’infecció, però la medicina ha fet un pas gegant: la profilaxi preexposició, o PrEP, un medicament que pot reduir fins a un 99% el risc de contraure el VIH quan s’utilitza correctament.
La PrEP està pensada per a persones que no tenen el virus però que poden estar exposades a situacions de risc. Es pot prendre en forma de pastilla diària o mitjançant injeccions periòdiques, i actua evitant que el virus s’estableixi a l’organisme si hi ha exposició.
Amb el PrEP es redueixen els contagis en un 99%
A Andorra, aquest sistema preventiu ja és una realitat. Des del 2022, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) reemborsa aproximadament el 75% del cost dels medicaments de PrEP per a persones amb risc elevat d’infecció.
El procés per obtenir aquest tractament és relativament senzill. El primer pas és consultar el metge de referència o un especialista en salut sexual. Després, es realitza una prova de VIH i altres infeccions de transmissió sexual per confirmar que la persona és seronegativa. Si el professional sanitari considera que hi ha risc d’exposició, pot prescriure la PrEP i establir un seguiment mèdic periòdic amb analítiques i controls. Aquest seguiment és important per garantir l’eficàcia i la seguretat del tractament.
Els avantatges d’aquesta estratègia són clars. En primer lloc, redueix dràsticament el risc d’infecció. En segon lloc, permet una prevenció més controlada i personalitzada, especialment per a persones amb major exposició al virus. I, finalment, contribueix a reduir la transmissió global del VIH entre la societat.
En definitiva, la PrEP representa avui una eina molt poderosa. A Andorra, l’accés al tractament és possible, accessible i cada vegada més conegut. La clau continua sent la informació, la prevenció i la consulta amb els professionals de la salut.