Interactuar amb robots
El Mobile World Congress 2026 ha tornat a demostrar que la robòtica avança a un ritme accelerat. Fins fa relativament poc, els robots se centraven en l’àmbit industrial o mèdic, com a màquines dissenyades per fer tasques repetitives amb eficiència i precisió. Però el que crida l’atenció són les noves funcionalitats que incorporen i els aspectes que adopten.
A la premsa hem pogut veure robots humanoides molt sofisticats, amb una aparença molt realista i amb la capacitat d’interactuar amb les persones, més enllà de la seva funcionalitat tècnica. Aquests nous robots incorporen sensors, càmeres i micròfons que, combinats amb la intel·ligència artificial, poden reconèixer expressions, interpretar gestos o respondre a estímuls emocionals. La robòtica deixa de ser només una eina industrial per convertir-se progressivament en una tecnologia amb una dimensió social.
El progrés tecnològic no pot substituir les relacions humanes
Un exemple d’aquesta nova tendència són els dispositius de companyia presentats per ZTE, els anomenats iMoochi. Es tracta d’una mena de mascota robòtica amb forma de peluix que simula el comportament d’un animal de companyia. Amb sensors i reconeixement de veu, reaccionen al contacte i als estímuls de l’usuari. Responen a carícies, es mouen i, fins i tot, simulen tenir gana o cansament amb l’objectiu de generar connexió emocional. Aquests dispositius estan pensats per a persones que viuen soles, gent gran o famílies que no poden tenir mascotes, amb la finalitat de combatre l’aïllament social, oferir companyia emocional o reduir l’estrès. Aquesta evolució tecnològica obre grans debats sobre com canviarà la relació entre humans i màquines. La intel·ligència artificial i la robòtica poden aportar avenços importants en molts àmbits, però el progrés tecnològic no pot convertir-se en un substitut de les relacions humanes. El repte no és si la tecnologia avançarà, sinó si sabrem preservar allò que ens fa humans en un món cada vegada més digitalitzat.