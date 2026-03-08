Protegir les dones o decidir per elles
Molta gent se sent feminista, però ben pocs de nosaltres són realment especialistes en el tema. No és un camp senzill ni fàcil d’entendre, i sovint, en lloc d’informar-nos, tirem pel dret i ens quedem en aquell limbe en què no ens manifestem per por a ser tractats de feministes o de masclistes, com si una cosa s’oposés a l’altra. El que sí que és veritat és que el feminisme ha d’existir fins que el masclisme deixi d’estar present en la nostra societat i, d’altra banda, si encara se celebra el dia de la Dona és perquè la desigualtat encara existeix. I la desigualtat genera debat, sobretot en temes com el vel o la prostitució, molt sucosos per als debats polítics. Recordem el cas de la nena d’Andorra a qui se li va prohibir anar a classe amb el mocador al cap perquè el sistema francès on seguia l’escolaritat no ho permetia. Però aquestes decisions no victimitzem encara més la dona? Aquesta mena de prohibicions sorgeixen del pensament basat que no som plenament lliures perquè les nostres decisions estan limitades per les pressions socials, i en el cas de la dona, la limitació és molt més marcada. Per exemple, en un món en què hi hagués igualtat entre tots nosaltres, no podria existir la prostitució o dones que portessin vel, encara que aquesta dona ho hagi triat lliurement, és una llibertat relativa, perquè l’entorn social ha fet que això sigui possible, aleshores una de les opcions és la prohibició. De tota manera, la prohibició no és un corrent dominant i són molt pocs, per exemple, els països que prohibeixen la prostitució. Hi ha un altre corrent feminista que creu que potser el que s’hauria de fer és que les persones tinguin el màxim de llibertat per triar, és a dir, que en lloc de prohibir-ho, aconseguir que la persona tingui la llibertat de dir que no. Seguiu el corrent feminista que seguiu, el que sí que és clar és que el dia que deixem de celebrar el dia de la dona, voldrà dir que tots i totes serem persones amb els mateixos drets.
