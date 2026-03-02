Més població o més valor?
Andorra ha crescut amb força en els darrers anys: més activitat, més llocs de treball i més població. A curt termini, el creixement demogràfic impulsa el consum, amplia la base fiscal i dinamitza el mercat laboral. Però la pregunta rellevant no és només quants som, sinó quin model de creixement cal consolidar.
Un país petit i obert com Andorra no pot basar la prosperitat només a sumar habitants. El creixement extensiu –més població per generar més PIB– té límits físics evidents: territori, mobilitat, serveis públics i recursos naturals. Quan aquests factors es tensionen, augmenten els costos i es ressent la qualitat de vida, i amb ella la competitivitat.
Hi ha una altra via: el creixement intensiu. Generar més valor amb els recursos disponibles, augmentant la productivitat i els salaris sense incrementar proporcionalment la població. Això implica invertir en formació, millorar l’eficiència empresarial i apostar per activitats amb més coneixement i capacitat de vendre fora del país. No dona resultats immediats, però construeix una economia més estable i menys exposada a canvis externs.
Demografia i model de país: créixer amb criteri, no només en volum
La demografia també condiciona pensions i sanitat. Una població envellida fa créixer la despesa; si hi ha menys persones treballant, els ingressos es redueixen. L’equilibri no depèn només del volum, sinó de la qualitat de l’ocupació i de la capacitat de generar llocs de treball estables. Atraure talent és important, però també retenir-lo i crear oportunitats per als joves.
El debat de fons és quin país es vol d’aquí a deu o quinze anys. Créixer sense planificació pot donar bones xifres avui, però tensions demà. Créixer amb criteri vol dir alinear demografia, productivitat i equilibri dels comptes públics amb una mirada de llarg termini.
No es tracta d’obrir o tancar portes, sinó d’ordenar el creixement perquè reforci benestar i competitivitat. En economia, no sempre més és millor.