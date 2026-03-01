IA: més productius i pobres
Segons articles del Financial Times, la IA ja està causant una “sequera” d’oportunitats laborals per als graduats universitaris dels Estats Units, ja que automatitza tasques rutinàries i analítiques en camps com finances, disseny i enginyeria. Són els llocs de treball en què els graduats universitaris comencen la seva carrera. Segons el CEO d’Anthropic, la IA podria ja eliminar el 50% d’aquests llocs de treball d’aquí a un o cinc anys. Ja s’està elevant l’atur entre joves qualificats.
Paral·lelament, els rendiments del capital pugen, ja que la productivitat i els guanys empresarials augmenten i els beneficis es concentren en els propietaris d’accions d’unes poques empreses. Per tant, la IA, encara que impulsa la productivitat, no genera més ingressos per als treballadors.
Impuls de la productivitat i de la pobresa
A més, la IA encarirà l’energia i les matèries primeres: els datacenters podrien consumir fins al 10% de l’electricitat global el 2030, cosa que faria pujar preus i augmentar la demanda de metalls com el coure i el liti.
Indirectament, la IA podria agreujar la manca de mà d’obra al sector de la construcció: l’expansió de datacenters i infraestructures energètiques crea un boom de projectes que competeixen per als treballadors qualificats, agreujant l’escassedat ja crònica de treballadors per construir cases i desplaçant talent d’altres sectors.
No puc predir què passarà, la tendència semblaria ser tenir més guanys concentrats en capital i més pressions sobre el poder adquisitiu dels treballadors. Una realitat que ja vivim i que ara mateix tenim poques possibilitats de revertir.