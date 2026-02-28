23-F
Aquesta setmana ha fet 45 anys de l’anomenat tejerazo: l’intent de cop d’estat liderat pels militars Antoni Tejero i Jaume Milans del Bosch. Uns fets que va dibuixar –literàriament i magnífica– Javier Cercas (en el llibre Anatomía de un instante). Em ve com anell al dit per fer palès el meu desencís crític absolut envers allò que anomenaria l’estat de la nació. I, ací, em pregunto: va bé alguna cosa? Com a reforç de la meva tesi, faré preguntes aleatòries, que cada lector haurà de respondre’s a si mateix: l’entorn sociopolític ha millorat? Hi ha un sol polític que em faci el pes? La Constitució, on no s’ha esmenat cap borrall, harmonitza alguna cosa? No és el Congrés dels Diputats una mena de circ del campi qui pugui, d’acord amb les batusses verbals del “y tú más” que es llancen un partit i l’altre? Atenent, entre altres raons, a temes d’efectivitat no caldria tancar el Senat? No fora necessari establir la vigència màxima de dues legislatures per a càrrecs públics, evitant així l’apoltronament? Si la xacra de la corrupció empastifa totes les formacions polítiques i enlloc no hi ha un pam de net, serveixen per a quelcom les comissions parlamentàries per investigar/aclarir fets sospitosos? Reitero una opinió clònica envers les compareixences de polítics o altres alts càrrecs en el Congrés o el Senat. Inútils! Jurar (o prometre càrrecs... “por mi conciencia y honor”) no obliga a retre comptes judicialment quan no compleixen? Veient fets abominables semblants en membres de la reialesa britànica, no caldria plantejar i revisar una tolerància zero igual de clara amb la figura del rei emèrit? Per quins set sous no abolim la figura retrògrada de la immunitat parlamentària, l’indult i la prescripció de delictes? Si Hisenda som tots, per què la gran majoria de parlamentaris tributa en una taxa impositiva inferior al 30% dels seus ingressos? Enfront del rearmament global del planeta, why not permetre –en l’IRPF– al contribuent l’objecció fiscal sobre aquesta matèria? Si sanitaris i mestres –entre d’altres col·lectius– es manifesten a favor de millores laborals, hem de tolerar sous infladíssims de polítics que sovint no meriten altra cosa que la pertinença a un partit segons el carnet del mateix? És urgent una regeneració política... de cap a peus? Amb gent de nivell i amb cara i ulls...