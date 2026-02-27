Prioritats ciutadanes
Els líders de la UE, reunits per a un retir de competitivitat, han de reorientar la seva atenció cap a les veritables prioritats de la ciutadania, després de la gran enquesta realitzada a ciutadans europeus, que va revelar que la inseguretat econòmica n’és la principal preocupació. L’Eurobaròmetre, que va enquestar 26.453 persones de tots els estats membres, va concloure que la lluita contra la inflació, l’augment dels preus i el cost de la vida és la prioritat principal de l’acció de la UE, seguida de l’economia i la creació d’ocupació (35%). La defensa i la seguretat, els serveis públics i la lluita contra la pobresa i l’exclusió social van constituir les cinc prioritats restants. L’enquesta també va revelar una relació forta entre la inseguretat econòmica i el pessimisme sobre el futur. La Confederació Europea de Sindicats (CES) insta els líders de la UE a abordar simultàniament la inseguretat econòmica i la competitivitat, impulsant el creixement dels treballadors i la demanda interna. No hi ha un pla de competitivitat seriós sense una demanda interna més forta, impulsada per salaris més alts i una negociació col·lectiva sòlida. Poden assolir-ho accelerant les accions per promoure la negociació col·lectiva, incloent-hi la modificació de les normes de contractació pública i l’impuls d’una llei d’ocupació de qualitat sòlida, que inclogui legislació per augmentar la negociació col·lectiva com la millor manera d’aconseguir salaris i condicions laborals veritablement justos. Aquesta és una de les propostes detallades publicades per la CES com a part de la primera fase de la consulta de la Comissió sobre la llei. Els resultats d’aquesta enquesta haurien de reorientar l’atenció dels líders de la UE cap a les prioritats veritables de la ciutadania mentre es preparen per a la retirada de la competitivitat. Alguns polítics semblen pensar que la crisi del cost de la vida és un record llunyà, però, com demostra aquesta enquesta, no és certament el cas dels treballadors europeus, que estan perdent l’esperança en el futur. Volen veure els líders treballant àrduament per combatre la inseguretat i crear llocs de treball de qualitat, no empitjorant la situació mitjançant la desregulació o retallades a la despesa social.
La gran enquesta que va consultar 26.453 persones a Europa