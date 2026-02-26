Educació financera
L’educació sempre ha estat una eina viva, cridada a adaptar-se als canvis de la societat. Avui, en un entorn digital i financer cada vegada més complex, costa entendre que els nostres alumnes encara no rebin una formació sistemàtica en educació financera i prevenció del frau digital. Com a mare, intento explicar a casa conceptes bàsics com els tipus d’interès, la inflació, per què cal desconfiar de determinats missatges o com protegir les dades personals. Però la responsabilitat no pot recaure només en les famílies.
L’escola ha d’evolucionar al mateix ritme que el món. Els joves d’Andorra creixen envoltats de pagaments en línia, criptomonedes, compres digitals i intents de phishing cada vegada més sofisticats. Ignorar aquesta realitat és deixar-los parcialment desprotegits davant riscos que ja formen part del seu dia a dia. Introduir una assignatura específica no significa carregar el currículum, sinó dotar-los d’eines pràctiques per a la vida real i per a la seva autonomia.
Saber gestionar els diners amb criteri, entendre què implica endeutar-se o detectar un frau digital són, sens dubte, habilitats essencials. No es tracta de crear experts financers prematurs, sinó ciutadans crítics, informats i responsables, capaços de moure’s amb seguretat en un entorn cada vegada més tecnològic.
Necessitat pedagògica urgent
A més, aquesta formació també contribuiria a reduir la vulnerabilitat davant estafes que afecten especialment els joves. L’educació preventiva sempre és més eficaç que la reparació del dany. Sovint pensem que aquestes qüestions ja les aprendran pel camí, però la realitat demostra que l’exposició digital arriba abans que la maduresa per gestionar-la.
Per això, incorporar continguts d’educació financera i seguretat digital a l’escola no és una moda, sinó una necessitat pedagògica coherent amb el progrés social. Si volem que el sistema educatiu continuï sent útil i connectat amb la realitat, ha d’anticipar-se. Les necessitats les tenen ara i no quan finalitzin els estudis superiors.