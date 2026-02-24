‘La vida de Brian’
Quan el Copríncep Serrano Pentinat es va convertir en bisbe d’Urgell no vaig poder evitar fer una columna amb filigrana humorística sobre aquella persona estirada a terra cap per avall. Vist des de la galàxia de distància que em separa de la litúrgia catòlica i davant l’imparable desig de molestar els que estan enamorats de la pompa i el protocol, la columna s’entén perfectament. De fet, hauria estat més estrany, per a mi, no fer-la que fer-la. Però aquella potser me la podia haver estalviat o la podia haver fet diferent, posant-me en el lloc d’un lector catòlic per a qui aquella cerimònia que a mi em sembla ridícula és rellevant. Vaig tenir alguns comentaris al respecte i crec que tenien raó. No crec en Déu. Però algun cop, prego. I això? Doncs és una contradicció com una casa de pagès i qui no en tingui no ha aterrat al lloc correcte la seva nau de la certesa. He vist uns deu cops La vida de Brian, en soc un enamorat, però no hauria tingut la personalitat de tirar-la endavant com van fer els Monty Phyton.
Aleshores? Aleshores, llarga vida a la llibertat d’expressió
Dic això quan sembla haver-se encalmat la polèmica sobre el Carnaval d’Encamp. El meu jo de fa 40 anys seria un dels de la foto que estan fregint a trets el ninot amb l’estrella de David a la cara i més amb tot el que ha passat a Gaza. El meu jo d’ara pensa com a una persona de Tel-Aviv se li deu posar al cos la foto del Carnaval d’Encamp tenint en compte que ara farà 80 anys els nazis van assassinar industrialment sis milions de jueus. I el més normal és que el senyor Orowitz, comptable de Tel-Aviv, pensi mentre es fot un cafè amb llet que a Andorra tenim nazis. Explica-li que miri, no, només són els del Carnaval d’Encamp que són molt animals.
Aleshores? Aleshores, llarga vida a la llibertat d’expressió. Sempre. I si ens ho creiem no demanem perdó després, però, personalment, penso que posar l’estrella de David allà ens ho podíem haver estalviat. Sobretot perquè ja fa molts dies que ningú no té collons de posar Mahoma, per motius obvis, en cap sàtira de cap tipus.