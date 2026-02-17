Benito
La innocència marxa sempre quan li dona la gana. Si marxa. Hi ha gent que fa tota la vida la mar de contenta sense haver-la perdut. En el meu cas, un episodi ho va canviar tot. Any 1980. El meu pare, que ni era cinèfil ni entenia res d’aquelles pel·lícules, em va portar al cine Les Valls (actual teatre comunal) a veure El Imperio contraataca. La segona de Star Wars. Vaig entrar al cinema verge de spoilers. Cap al final i en ple enfrontament d’espases làser entre Darth Vader i Luke Skywalker, va arribar la frase, amb aquella veu de Constatino Romero: “Luke, yo soy tu padre”. Recordo haver agafat la cama del pare, que potser dormia, quan ho vaig escoltar. El mal més absolut, Darth Vader, resulta que era el pare del bé més absolut Luke Skywalker. Vaig quedar enganxat a aquell moment dies, de fet, encara ara, quan miro la pel·li alguna impressió em deixa la frase tot i saber què vindrà. En aquella tendra època jo tenia 11 anys i estava començant a capbussar-me de manera obsessiva en el futbol i en el Barça. Em llegia cada dia el Mundo Deportivo, l’Sport i el Dicen. Els 3 me’ls comprava la meva àvia Paca, que sempre em deia el mateix, “no sé pa qué te lees los 3 si todos dicen lo mismo”. I ara imagineu que en aquell punt de la meva vida, Darth Vader hagués dit a la pel·li “yo soy tu padre, Luke, y además soy del Barça”. Òbviament m’hauria explotat el cap. 46 anys després, això ha passat. Per obra i gràcia d’un xou al descans de la Superbowl un xicot que es diu Benito, de nom artístic Bud Bunny, s’ha convertit en heroi per plantar cara a Trump (bravo) cantant la música mes catastròficament horrorosa que recordo haver escoltat. Himnes d’autèntica idiotització de masses. I escolteu, això sí que no. O igual sí i que m’exploti el cap d’una vegada.
La innocència marxa sempre quan li dona la gana. Si marxa
PD: El que em sembla més curiós de tot és com molts dels que estan subratllant el valor de reivindicar la cultura llatina als Estats Units aquí es posen les mans al cap si algú publica en castellà a les xarxes. Potser que ens aclarim una mica.