La raça bruna
Al cor dels Pirineus, on les muntanyes custodien una història de resiliència i autenticitat, Andorra es prepara per acollir els Campionats del Món d’Esquí. Un esdeveniment que ens projectarà al món sencer. Cal remarcar una decisió audaç: el patrocini de l’esdeveniment per part de la raça bruna d’Andorra, un tresor ancestral que encarna els valors més genuïns d’Andorra.
Hem de defensar i celebrar aquest patrocini. Penso que és un símbol de la manera com el sector públic andorrà ha de promocionar el país: a partir dels seus elements més ancestrals, autèntics i diferencials. La bruna, aquesta raça robusta i adaptada als rigors del Pirineu, no és només un animal; és un símbol vivent de la nostra identitat. El seu patrocini als campionats connecta el nostre passat amb el futur, connecta el negoci turístic amb la tradició i la identitat. Mentre els esquiadors llisquen per les pistes, el logotip de la bruna recorda que Andorra és un territori únic. Aquest gest celebra la ramaderia local, que manté paisatges oberts, preserva la biodiversitat i ens ofereix un aliment de molta qualitat. És una defensa d’allò que ens fa únics: valors ancestrals que ens han forjat com a poble de muntanya.
Una estratègia intel·ligent que posiciona Andorra
Encara que caldria afegir també la promoció de l’ovella barbarina i de les eugues, aquest gest marca una intenció de projectar Andorra a través dels seus elements diferencials: tradicions ramaderes i productes locals de qualitat. Patrocinar amb la vaca bruna és una estratègia intel·ligent que diferencia Andorra en un mercat saturat. En un context dominat per patrocinis corporatius globals, sense ànima ni arrels, aquest enfocament recorda que l’autenticitat és el veritable poder que ens permetria millorar realment el nostre posicionament turístic, atraient un mercat de visitants amb més capacitat de despesa, que busquen experiències genuïnes i inoblidables.