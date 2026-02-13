Acord amb Mercosur
Una revisió primerenca i completa dels impactes socials i en l’ocupació, que permeti prendre mesures correctives quan sigui necessari; un paper significatiu i ben dotat de recursos per als sindicats en el seguiment i l’aplicació, inclosos grups consultius nacionals eficaços i un diàleg estructurat amb els sindicats dels països del Mercosur; ús coherent de les eines de condicionalitat social que ja té a disposició la UE, garantint que les preferències comercials continuïn estant alineades amb el respecte dels drets sindicals, la negociació col·lectiva i les normes laborals fonamentals. Claes-Mikael Stahl, secretari general adjunt de la CES, va afirmar que les converses que tindran lloc la setmana vinent no són només de procediment. Determinaran si l’acord UE-Mercosur pot generar confiança pública, legitimitat social i credibilitat política. “Així com es preparen salvaguardes, seguiment i suport financer per als agricultors, els treballadors han de tenir accés a eines d’ajust, mecanismes d’alerta primerenca i un seguiment efectiu de l’impacte social des del principi.” Si no s’enforteixen els compromisos laborals o si no hi ha mecanismes de salvaguarda ni mesures d’acompanyament, l’acord corre el risc d’alimentar el dúmping social, aprofundir les desigualtats i soscavar la confiança pública en la política comercial. Fer costat als socis democràtics també significa invertir en treball decent, sindicats forts i un diàleg social eficaç. Aquests no són valors abstractes, sinó condicions pràctiques per a societats estables i una competència justa, i han de reflectir-se en les decisions que es prenguin ara. Els treballadors dels sectors afectats veuen un perill imminent si no es posen les mesures necessàries per garantir una normativa igualitària en la producció, la distribució i la comercialització de les mercaderies vingudes de països on ni els salaris ni les condicions són les mateixes que les imposades en teritori europeu. Posen en perill les activitats dels seus conreus i han començat unes protestes que cada vegada aniran a més per protegir tot un actiu de qualitat que dona feina a moltíssimes famílies del món rural.