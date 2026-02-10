La derrota
No és la primera vegada que en parlo, però sospito que serà de les últimes. La partida està acabant i, no me n’amago, formo part de l’equip que està a punt de perdre. L’adversari s’ha organitzat bé, hi ha posat més ganes i la tendència ja no girarà. Ens queda veure com de mica en mica va dient adeu una idea del món que, amb més o menys turbulències, havia estat acceptada com l’avantguarda de la civilització. Democràcia, sistema fiscal just per redistribuir riquesa, educació gratuïta, serveis socials amb la sanitat i les pensions al capdavant i respecte per les minories. Més o menys, si fa o no fa, Europa. Tot i que també, amb matisos a cada lloc, els Estats Units, el Canadà o Austràlia, entre d’altres. I els que estan a punt de guanyar la partida han estat astuts i han sabut veure que la principal feblesa d’aquest sistema, l’esquerda fonamental amb la qual penetrar en l’estructura, era la seva principal fortalesa, la bonica i rebregada llibertat. A través de l’ús d’una eina innegociable per la pròpia existència del sistema han trobat la manera d’entrar fins a la cuina.
I en dos dies prohibiran la truita de patates
Us demanareu a què ve tot això. L’episodi clau, als meus ulls, d’aquesta situació de canvi d’època va arribar fa uns dies. El president espanyol, Pedro Sánchez, biker ocasional del país i persona assetjada per tres milions d’escàndols diferents, va dir davant d’una audiència internacional que prohibiria les xarxes socials als joves de menys de 16 anys. Una mesura amb potencial de millora social, però que vindria a ser com si fa 50 anys algú hagués prohibit la masturbació als adolescents. És absolutament impossible d’aplicar i, a més, escac i mat, dona la clau del relat als apòstols de la dreta dura perquè ja tenen el que volien. L’esquerra s’està carregant la llibertat! Criden dient que no poden parlar al mateix temps que no paren de fer-ho. El disbarat continua quan algú diu que també s’ha de prohibir Twitter. I en dos dies prohibiran la truita de patates i llavors ja em faré subscriptor del canal del Wolwerine.