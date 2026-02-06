Ells no ho sabien?
Fa més de tres dècades, el món va fer un pas històric en aprovar la Convenció sobre els Drets dels Infants i somiàvem en una infantesa protegida, lliure i plena d’oportunitats. Avui, aquesta infància navega entre algorismes, pantalles i xarxes que no sempre estan al seu costat. Juguen, aprenen i es comuniquen en espais que observen cada gest. Darrere de cada clic hi ha una mirada que els mesura i una dada que els segueix. La tecnologia, que hauria de servir per protegir i educar, està afectant la seva salut mental, distorsionant la seva autoestima i vulnerant la seva privadesa, i en lloc de celebrar avenços hem d’alçar la veu pels que encara no ho poden fer.
Cada segon que un nen, una nena o un adolescent passa davant d’una pantalla es tradueix en beneficis milionaris per a les grans tecnològiques. Els algoritmes no entretenen: ensinistren, modelen comportaments i exploten l’atenció infantil com a recurs econòmic. El Parlament francès ha descrit l’algoritme de TikTok com a “extremament addictiu”, capaç de retenir els usuaris, majoritàriament adolescents, més d’una hora i quaranta minuts diaris, impulsant un consum compulsiu de vídeos sense fi. Darrere de cada m’agrada, cada notificació i cada vídeo, hi ha mecanismes dissenyats per activar els circuits de recompensa del cervell, alliberant dopamina i generant la sensació de plaer immediat. Aquest cicle porta molts adolescents a perdre la noció del temps, la concentració i el control sobre el seu comportament.
Diversos informes oficials adverteixen que aquest ús compulsiu de xarxes socials pot alterar el desenvolupament neurològic i generar símptomes comparables als d’una addicció al joc o substàncies.
Encara sort que hem començat a posar-hi fre. Ara bé, també hauríem de reflexionar sobre per què hem hagut d’arribar fins a aquest punt i no posar-hi remei abans, potser no es veia a venir o hi ha hagut deixadesa parental, educativa i social?