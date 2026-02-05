Vulnerabilitat dels accessos
El despreniment de la setmana passada ha tornat a posar sobre la taula una realitat incòmoda però coneguda: Andorra és un país amb accessos fràgils. En efecte, i no es tracta de cap novetat, som vulnerables pel que fa a les nostres portes d’entrada, i els talls provocats per la muntanya, el clima, els accidents o el context social són darrerament cada vegada més freqüents. Un sol incident, en un sol punt de la xarxa viària, és suficient per alterar la mobilitat, l’economia i el dia a dia de milers de persones. La nostra geografia implica aquest risc, ja que som un país de muntanya i que les nostres carreteres se situen entre pendents pronunciats, talussos inestables i zones d’alta exposició als fenòmens meteorològics, siguin pluges intenses, canvis bruscos de temperatura, episodis de desglaç o nevades hivernals. I el problema no rau només en un despreniment puntual o un tancament per condicions meteorològiques, sinó per la dependència gairebé absoluta d’uns quants accessos que concentren tot el trànsit d’entrada i sortida del país. A l’hivern, aquesta fragilitat es fa especialment visible a la frontera amb França. Les nevades intenses i les condicions adverses obliguen sovint a restriccions, a talls parcials o al tancament temporal de la via. A banda de les causes naturals que acabem d’enumerar, s’hi afegeix un factor més recent, però cada vegada més present: els talls de carretera derivats de reivindicacions socials. Darrerament, mobilitzacions a l’altra banda de la frontera han demostrat com una protesta pot interrompre de manera sobtada i prolongada l’accés al Principat. Situacions que, tot i ser alienes a la voluntat d’Andorra, tenen un impacte directe sobre la mobilitat, el subministrament de mercaderies i l’activitat econòmica. Un país que viu del turisme, del comerç i de la connexió constant amb l’exterior no es pot permetre que la mobilitat sigui un punt feble estructural, tot i que el problema serà difícil de resoldre.
