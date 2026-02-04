Només la llei allibera
Intento ara conèixer la proposició de llei francesa, aprovada la setmana passada per l’Assemblea Nacional, que prohibeix l’accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, a partir del curs vinent. Un gran encert! França obre el camí a Europa, després que Austràlia l’iniciés l’any passat. En aquest moment, a Espanya, la notícia passa desapercebuda davant la tragèdia ferroviària, les Rodalies i la ubiqüitat de Trump. Ocupen l’espai mediàtic. Dona molt joc, econòmic i polític, el binomi AVE i Rodalies per l’eterna disparitat d’inversions, que respon a l’ús de grups socials diferents i a la seva injustícia social. I, per amanir-ho, en dies de pluja que, ja ho sabeu: Piove, porco governo! Dona molt joc també –i tapa– la presència, simultània, de Trump a tot arreu. Són les seves personals rodalies. Diuen que en un viatge a Londres Trump va manifestar al primer ministre Starmer la gran admiració pel Palau de Windsor i que el va renyar per haver-lo construït tan a prop de l’aeroport de Heathrow...
Bé. Com deia, el pas important d’aquests dies és el fet per França, primer país europeu a establir “la majoria digital” als 15 anys i limitar l’ús de dispositius als centres educatius. Molts joves passen cada setmana més hores davant una pantalla que a classe. És el nou mite de la caverna de Plató, l’al·legoria per comparar els efectes de l’educació si vius encadenat. Avui ja no hi ha dubtes sobre el dany psicològic lligat a l’ús intensiu de xarxes socials. La IA ja és la gran aliada per fer deures, per resoldre dubtes o crear imatges. És una eina d’ajuda i també de companyia. El gran amic i la gran amiga, li demanen consell i conversa. Així ens ho diuen els estudis sobre aquests hàbits digitals dels menors. Cito la diputada Laure Miller, ponent de la llei, a Le Monde: “Les réseaux sociaux avaient promis de relier, ils ont fragmenté. Ils avaient promis d’informer, ils ont saturé. Ils avaient promis de divertir, ils ont enfermé.”
Els contraris a tota prohibició i partidaris, com Elon Musk, del particular concepte de “llibertat d’expressió sense límits”, no han llegit Rousseau, que va escriure per sempre: “Entre el feble i el fort, la llibertat oprimeix, només la llei allibera.”