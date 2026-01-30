Acord d’associació Mercosur
Abans dels debats i la possible decisió del Consell d’autoritzar la signatura de l’acord UE-Mercosur, la Confederació Europea de Sindicats (CES) insta les institucions de la UE i els estats membres a garantir que qualsevol avanç vagi acompanyat de fortes salvaguardes socials, inclosos mecanismes de protecció clars i creïbles i mesures d’acompanyament per als treballadors i una implementació efectiva dels compromisos laborals. Davant el creixent desafiament de l’entorn geopolític, la UE ha de considerar com enfortir les relacions amb els seus socis democràtics i reforçar l’estabilitat.
La intensificació del comerç pot oferir oportunitats, especialment per a la indústria europea. No obstant això, el comerç només pot contribuir als objectius de les polítiques europees si genera treball decent i una competència justa. Els sindicats de totes dues parts, com a actors democràtics clau, han de participar plenament en la configuració i el seguiment d’aquest procés. Les decisions que es prenguin la setmana vinent determinaran com es percebrà i implementarà l’acord. Mentre es debaten les salvaguardes, els mecanismes de seguiment i suport, també han d’introduir-se mesures pràctiques d’ajust i suport per als treballadors. Les decisions d’implementació que es prenguin ara han de beneficiar els treballadors.
Per tant, la CES insta les institucions de la UE i els estats membres, en el context dels debats de la setmana vinent, a garantir que les decisions incloguin un enfocament sòlid i creïble del capítol sobre comerç i desenvolupament sostenible, fent ple ús dels procediments per promoure el respecte dels convenis fonamentals de l’OIT i abordar les preocupacions relatives als drets laborals amb promptitud i eficàcia; mesures d’acompanyament clarament definides per als treballadors, que incloguin accés efectiu als instruments d’ajust existents de la UE, com el Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització i el FSE+; i suport específic per als treballadors en els sectors afectats per la reestructuració vinculada a l’acord.