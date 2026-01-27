El bus
El bus no és només un mitjà de transport. És una eina utilíssima de caràcter sociològic. Només qui agafa regularment el transport públic veu aquesta radiografia. Hauria de ser obligatori per a tothom amb responsabilitats públiques agafar el bus cada setmana almenys un cop. Seure i mirar. El primer que constatarien els polítics en seure és que els coneixeria ben poca gent. Tret potser del cap de Govern, la majoria de la gent que puja al bus no té ni la menor idea de qui són els que s’asseuen al Consell General. Si els dius Llei òmnibus, el més normal és que es pensin que és una cosa de la darrera pel·li de la Marvel. Si els demanes què és un trienni, agafaran el telèfon i ho posaran a Google perquè és la primera vegada que ho senten. Hi ha gent gran, joves i criatures. Molts, no tots, són sud-americans. Tots estan agraïts que sigui gratis el bus, això segur. Al bus, sobretot al vespre, hi ha gent cansada d’estar cansada. Amb l’energia justa per acabar el dia, dormir i tornar a començar l’endemà. Persones que no tenen grans converses de país perquè el seu país, la seva petita república, és poder seguir fent girar la roda un dia més. I en aquest país petit de cadascuna d’aquestes persones les lleis s’aproven a petons, carícies, absències o mirades a través d’una pantalla perquè els afectes estan lluny. El projecte sempre és seguir un dia més i lligar els somnis en curt. Poden semblar tristos, però si te’ls mires bé, sobretot els immigrants que venen de lluny, no ho estan. Tenen menys por que els que llegireu aquesta columna perquè ells ja us dic jo que no se la llegiran. En una cosa som idèntics, volem estar bé i que ho estiguin els que estimem.
Els que menys es queixen són els que menys tenen
El bus és una foto que recorda dia a dia que els que menys es queixen són els que menys tenen i seria bonic, sé que demano molt, que quan es parla de model de país, de gent que sobra i coses així, poguéssim incorporar una mica d’humanitat, si us plau, que estem parlant de persones que treballen perquè Andorra obri la persiana cada matí.