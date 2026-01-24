La saviesa de la impersonalitat
Al vertiginós remolí de la vida moderna, en què les paraules i accions d’altres poden semblar fletxes dirigides directament al nostre ésser, la saviesa d’un pensador anònim ressona amb una claredat inusitada: “Si tot ho prens a nivell personal, viuràs ofès la més gran part de la teva vida. Recorda que les persones no et fan coses; les persones fan coses i tu decideixes si t’afecten o no.” Reflexió, aparentment senzilla, que conté un univers de profunditat i és digna de ser esmicolada per a la seva plena entesa.
Primer, considerem la primera part de la cita: “Si tot ho prens a nivell personal, viuràs ofès la major part de la teva vida.” Aquesta frase ens convida a un examen de la condició humana, en particular, la nostra propensió a interpretar els esdeveniments i accions alienes com a atacs personals. Aquesta perspectiva és, de fet, un brou de cultiu per al ressentiment i l’amargor. Això no obstant, cal preguntar-se: és aquesta una condició intrínseca de la nostra naturalesa o un hàbit adquirit al llarg de les nostres experiències i educació?
Les persones fan coses i tu decideixes si t’afecten o no
La segona part de l’enunciat ofereix una clau reveladora: “Recorda que les persones no et fan coses; les persones fan coses i tu decideixes si t’afecten o no.” Aquí, el savi destaca el poder de l’agència personal, un concepte profundament arrelat a la filosofia i la psicologia moderna. Aquesta idea ens desafia a reconèixer que, encara que no podem controlar les accions dels altres, sí que tenim domini sobre les nostres reaccions. L’ofensa, doncs, es converteix en una elecció, no en una inevitabilitat.
La saviesa continguda en aquestes paraules també ens convida a reflexionar sobre la naturalesa de les nostres relacions interpersonals. Quants conflictes podrien evitar-se si adoptéssim una posició menys personal i més objectiva davant els comentaris i les accions dels altres? Com canviarien les nostres interaccions si poguéssim veure més enllà de l’ego i reconèixer que cada individu actua des de la seva pròpia perspectiva, sovint aliena a la nostra.