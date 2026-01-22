Estrès circulatori
El caos circulatori ha passat de ser un problema puntual en dies concrets de temporada alta a ser una realitat estructural que s’arrossega durant l’any, especialment en punts molt concrets de la xarxa viària. Ara, a qualsevol hora punta, especialment al matí i a la tarda, el país queda literalment encallat entre rotondes saturades, cues interminables i conductors desesperats que avancen a pas de tortuga. I la imatge es repeteix en bucle dia rere dia, amb entrades a les parròquies centrals col·lapsades, avingudes principals desbordades i desviaments improvisats que només aconsegueixen traslladar el problema uns metres més enllà. I, malauradament, a aquest escenari cal afegir-hi un altre mal endèmic: la manca d’aparcament. Trobar un lloc on deixar el cotxe s’ha convertit en una gimcana diària, especialment als nuclis urbans, ja que els aparcaments comunals, que haurien de ser una eina clau per ordenar la mobilitat, sovint pengen el cartell de complet abans de mig matí. Això obliga molts conductors a fer voltes innecessàries, agreujant encara més la congestió i la frustració general. El més preocupant, però, no és l’existència del problema, sinó la sensació que tot plegat era perfectament previsible. Un país no pot tenir un creixement demogràfic, urbanístic i turístic constant sense que les autoritats hagin previst de forma anticipada solucions estructurals per absorbir aquest augment. En efecte, el creixement viscut per Andorra aquests darrers anys (i volgut pels nostres dirigents, no ho oblidem), no ha estat acompanyat de les mesures adequades o suficients, com ara una millora de les infraestructures viàries i d’estacionament o la implementació d’un transport públic modern, atractiu, eficient i adaptat a l’augment de població (actualment, tot i ser gratuït, els nombrosos autobusos que circulen en determinades hores pel país van sovint saturats i augmenten el col·lapse en tenir parades en rotondes o sobre les vies circulatòries dels altres vehicles).
