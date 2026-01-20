Porta giratòria
Hi ha debats de la modernitat política que es podrien portar amb més esportivitat. L’altre dia al Consell, Cerni Escalé va retreure al Govern que el nomenament de Sílvia Calvó com a directora de FEDA era una porta giratòria. El cap de Govern va replicar, com molt ofès en la seva dignitat, i ens van regalar una trompada parlamentària que entre tots dos cada cop són més freqüents. I, la veritat, si li dones una volta i per molt malament que soni l’etiqueta, si una persona passa de cap de gabinet del cap de Govern a directora de l’única companyia energètica del país, no ens cal un Hercules Poirot inspirat per veure que som davant d’un exemple de manual de porta giratòria. Tal com sona. No passa res per dir-ho. El tema és un altre. Es pot explicar el nomenament? Sembla preparada Sílvia Calvó? Tots els que van intervenir la veuen adequada, va semblar. La discussió va derivar que el problema és el procediment i en la necessitat d’establir processos de selecció més garantistes d’aquesta classe de càrrecs. Plens de demandes de títols, màsters i 73 psicotècnics. I sabeu què passa amb això? Que segurament el que diu Concòrdia evitaria alguna arbitrarietat de les moltes que ha comès DA, perquè manar 15 anys ja ho té això, que acabes col·locant molta morralla amb carnet del partit. Però al mateix temps si Escalé és cap de Govern algun dia es trobarà que dos o tres dels càrrecs que hagi nomenat després de llarguíssims processos de selecció són uns dropos o, ves per on, no són ni lleials, ni valents, ni patriotes. Factors força indetectables pels caçatalents (headhunters en català modern) i molt necessaris en l’exercici de la responsabilitat. Per tant, no tot és tan senzill.
Es pot explicar el nomenament? Sembla preparada Sílvia Calvó?
I per acabar i tornant a allò de “les coses sovint són el que semblen”. Si estàs llegint aquesta columna i fa més de 10 o 15 (o més) anys que encadenes càrrecs de confiança a la cosa pública, siguis o no un elegit del poble, la teva vàlua professional té un enorme asterisc i de tu depèn resoldre’l.