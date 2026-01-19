Bogeria Nobel
Després d’anys enviant emojis al Comitè Nobel a les quatre del matí, suplicant per un Premi Nobel de la Pau, Donald Trump finalment ha obtingut la medalla. I ho ha fet de l’única manera que sabia: convidant María Corina Machado a la Casa Blanca. Machado, que va guanyar el Nobel de la Pau 2025 per la seva feina en favor dels drets democràtics a Veneçuela, va lliurar la medalla a Trump amb l’esperança que la considerés com una alternativa a l’actual vicepresidenta veneçolana. L’Institut Nobel va recordar a Trump, radiant com el nen que acaba d’intercanviar un paquet de cromos per un Picasso original, que “el Premi de la Pau no es pot transferir ni atorgar d’un guardonat a un altre”, però ell va dir que es quedaria la medalla igualment. Si penses que mai has sentit res més patètic, és perquè probablement no ho has fet! És d’una ironia notable que Trump estigui tan encantat de sostenir un premi de la pau quan, a part de segrestar Maduro, el president d’un país sobirà, va ordenar en pocs dies:
–reactivar les pressions per apropiar-se de Groenlàndia, cosa que va provocar una forta reacció diplomàtica de Groenlàndia, Dinamarca i de la UE, que mai ha semblat més feble
–enviar agents fronterers de l’ICE a ciutats com Minneapolis per terroritzar immigrants i ciutadans per igual
–una ciutadana, amb cognom “Good”, va ser mortalment disparada durant una protesta inofensiva, tot i que Trump la va descriure immediatament com a “terrorista domèstica”, fet que va desencadenar un intens debat nacional sobre les llibertats civils.
No hauria de passar per alt que la ironia és que són els republicans, el partit de Trump, els que estan tan a favor de les armes i de la segona esmena de la constitució per contrarestar aquesta amenaça d’un govern federal que utilitza força excessiva contra el poble. Què passaria si els ciutadans de Minneapolis reaccionessin a la brutalitat de l’ICE fent servir les seves pròpies armes en comptes de xiulets com feia Good? Una guerra civil no és tan lluny si es produeixen més incidents d’aquest tipus. Si pensaves que el 2025 havia estat un mal any per a la pau i que el 2026 només podia ser més pacífic, pensa-t’ho de nou! D’alguna manera hem de sobreviure als propers 1.096 dies d’aquest guanyador del Nobel de la Pau al poder, abans que el seny i les aliances de l’OTAN puguin tornar a tenir sentit.