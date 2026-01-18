Dictadura de la mediocritat II
La intel·ligència artificial, dominada per unes poques plataformes tecnològiques, no està feta per servir-nos. Està dissenyada per servir els que financen aquestes plataformes.
Davant del tsunami d’informació que tenim, ara més que mai necessitem coneixements i bases teòriques sòlides per fer servir les eines tecnològiques. És a dir, necessitem formació professional, formació científica i formació humanística ben exigent, profunda i clàssica. Ja n’hi ha prou de rebaixar exigències d’aprenentatge com hem fet els darrers anys. Si no inculquem la base per desenvolupar un pensament crític, una curiositat insaciable i una ètica sòlida als nostres infants, ens arrisquem a una societat en què l’”obertura” i la “innovació” ens portaran a l’obediència passiva.
Necessitem més que mai disciplina i treball
No es tracta només d’aprendre a utilitzar eines digitals, aprendre per competències o innovar sense més ni més, sinó de cultivar habilitats que ens permetin comprendre el món a les arrels. Si creiem ingènuament que la IA pot substituir l’aprenentatge dels coneixements tècnics, científics i teòrics bàsics, ens equivoquem profundament. Aquesta il·lusió ens porta a pensar que podem dedicar-nos exclusivament a aprendre competències superficials. Però això no és més que una fal·làcia que ens porta a ser subjectes servils i manipulables.
Pensar, ponderar, cercar les raons i reflexionar són activitats que caracteritzen allò que significa ser humà, no les podem delegar.
La tecnologia és una eina fantàstica quan la fa servir una ment humana conscient dels biaixos d’aquesta eina, i amb coneixements previs prou profunds per interpretar, contextualitzar o per portar-li la contrària. Només podrem innovar, criticar, resoldre problemes, treballar en equip o emprendre si prèviament tenim una base sòlida de coneixements.
Si el nostre sistema educatiu i les famílies no atorguen aquestes qualitats, i eviten l’exigència i la disciplina per delegar-ho a la tecnologia de Silicon Valley i del Partit Comunista Xinès, agafem un camí de servitud.